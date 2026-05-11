Vinicius Jr. krenuo u obračun s Olmom: Sudac je nakon toga donio neshvatljivu odluku

Barcelona je na Camp Nou svladala Real Madrid 2-0 pogocima Marcusa Rashforda u 9. i Ferrana Torresa u 18. minuti te je tri kola prije kraja prvenstva osigurala novi naslov prvaka La Lige ispred najvećeg i najljućeg rivala. Među najboljim pojedincima domaće momčadi u nedjelju navečer bio je bivši igrač Dinama Dani Olmo, koji je asistirao kod drugog gola Barcelone.

Olmo stao u zaštitu suigrača

Napetosti su eskalirale u 50. minuti nakon grubog prekršaja Raula Asencija nad Torresom. Dok je Barcelonin napadač ostao ležati na travnjaku, Olmo je burno reagirao i krenuo prema Asenciju, no na putu mu se suprotstavio Vinicius Junior. Uslijedilo je naguravanje, a televizijske kamere snimile su kako trojica Barceloninih igrača zadržavaju Viniciusa kako sukob ne bi prerastao u fizički obračun.

Nakon smirivanja situacije sudac Alejandro Hernandez pokazao je žute kartone Asenciju i Olmu, dok je Vinicius prošao bez kazne.

Brazilac je i tijekom utakmice izazivao reakcije domaćih navijača i igrača. Tijekom slavlja Barceloninih navijača zbog osvajanja naslova gestama je podsjećao na Realovih 15 osvojenih Liga prvaka, što je posebno razljutilo Gavija. Veznjak Barcelone prišao mu je i žestoko mu prigovorio.

Marca piše kako je Vinícius Júnior ipak na kraju povukao sportski potez i svakom pojedinom igraču Barcelone čestitao na pobjedi i tituli.

Tko je Vinícius Júnior?

Vinícius Júnior jedan je od najtalentiranijih nogometaša današnjice, ali uz vrhunsku kvalitetu na terenu često ga prati i reputacija igrača problematičnog ponašanja. Brazilski krilni napadač Real Madrida poznat je po eksplozivnoj brzini, driblingu i sposobnosti da sam odluči utakmicu, no jednako često ulazi u sukobe s protivnicima, sucima i publikom.

Rođen 2000. godine u Rio de Janeiru, Vinícius je nogometnu karijeru započeo u Flamengu, gdje je već kao tinejdžer pokazivao ogroman potencijal. Real Madrid doveo ga je još kao maloljetnika, a s godinama je postao jedan od ključnih igrača madridskog kluba. Posebno se istaknuo u osvajanju Lige prvaka i španjolskog prvenstva, gdje je svojim golovima i asistencijama često bio prevaga.

Ipak, osim nogometnih kvaliteta, Vinícius je poznat i po burnom temperamentu. Tijekom utakmica često ulazi u verbalne sukobe s protivničkim igračima, provocira tribine gestama i burno reagira na sudačke odluke. Njegovo ponašanje nerijetko izaziva dodatne tenzije na terenu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najkontroverznijih igrača današnjice.

Velik problem predstavlja i činjenica da Vinícius često postaje meta grubih prekršaja i rasističkih uvreda, posebno na gostovanjima u Španjolskoj. Takve situacije dodatno utječu na njegove reakcije i emocionalne ispade tijekom utakmica. Dok jedni smatraju da samo pokazuje strast i želju za pobjedom, drugi vjeruju da prečesto prelazi granicu sportskog ponašanja.

