Fizički sukob je obojicu igrača Reala 'masno' koštao: Evo koliku kaznu moraju platiti

Real Madrid je novčano kaznio Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija sa po 500.000 eura zbog svađe dvojice igrača i fizičkog sukoba koji je rezultirao ozljedom Urugvajca, objavio je klub u petak.

Dva dana prije El Clasica protiv Barcelone klub nije izrekao nikakve sportske sankcije dvojici igrača, jer se ovom kaznom "zatvara interni postupak" pokrenut protiv njih, naveo je Real Madrid u priopćenju za javnost.

"Igrači su izrazili iskreno žaljenje i ispričali se jedan drugome", dodao je klub.

Dok je Tchouameni sudjelovao na momčadskom treningu u petak, Valverde nije dostupan za El Clasico i mora "mirovati 10 do 14 dana zbog ozljede glave", poručili su iz "Kraljevskog kluba".

