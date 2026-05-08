ODMAH PO DŽEPU

Fizički sukob je obojicu igrača Reala 'masno' koštao: Evo koliku kaznu moraju platiti

Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Igrači su izrazili iskreno žaljenje i ispričali se jedan drugome'

8.5.2026.
18:39
Hina
Real Madrid je novčano kaznio Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija sa po 500.000 eura zbog svađe dvojice igrača i fizičkog sukoba koji je rezultirao ozljedom Urugvajca, objavio je klub u petak.

Dva dana prije El Clasica protiv Barcelone klub nije izrekao nikakve sportske sankcije dvojici igrača, jer se ovom kaznom "zatvara interni postupak" pokrenut protiv njih, naveo je Real Madrid u priopćenju za javnost.

"Igrači su izrazili iskreno žaljenje i ispričali se jedan drugome", dodao je klub.

Dok je Tchouameni sudjelovao na momčadskom treningu u petak, Valverde nije dostupan za El Clasico i mora "mirovati 10 do 14 dana zbog ozljede glave", poručili su iz "Kraljevskog kluba".

Real MadridKaznaFede ValverdeAurelien Tchouameni
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
