Jude Bellingham oduševio svijet gestom prema novinaru u kolicima

Jude Bellingham i Noni Madueke oduševili su javnost gestom nakon velike pobjede Engleske protiv Meksika (3-2) u osmini finala Svjetskog prvenstva. U zoni za novinare engleski reprezentativci prolazili su prema izlazu, dok je venezuelanski novinar Manu Gutiérrez, koji se kreće u kolicima, pokušavao dobiti izjavu od igrača.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako je većina engleskih nogometaša nastavila prolaziti, ali su se Bellingham i Madueke odlučili zaustaviti i razgovarati s njim. Posebnu pažnju privuklo je to što je Bellingham novinaru odgovorio na španjolskom jeziku, a još više njegova poruka podrške Venezueli.

"Mnogo podrške svima u Venezueli i puno ljubavi", poručio je Bellingham, nakon čega mu je Gutiérrez zahvalio. Madueke se također zadržao, odgovorio na novinarsko pitanje i tako zajedno s Bellinghamom zaradio brojne pohvale zbog geste koja je obilježila trenutke nakon utakmice.

Tko je Manu Gutiérrez?

Manu Gutiérrez je venezuelanski sportski novinar koji ima cerebralnu paralizu, a na ovom Svjetskom prvenstvu privukao je veliku pažnju javnosti. Već ranije postao je poznat nakon što je uspio intervjuirati Lionela Messija. Argentinski kapetan tada je također zastao, pomogao mu osigurati prostor i odgovorio na njegova pitanja.

Jude Bellingham stopped to speak with a disabled reporter and did so in Spanish so the reporter could understand ❤️ pic.twitter.com/t41oG8ci5m — FearBuck (@FearedBuck) July 7, 2026

Nakon tog susreta Gutiérrez je na društvenim mrežama istaknuo kako mu san nije bio fotografirati se s Messijem ili dobiti njegov autogram, već napraviti pravi intervju s jednim od najboljih nogometaša svijeta. Sada je sličnu pažnju privukao i nakon utakmice Engleske, kada su Bellingham i Madueke odlučili izdvojiti vrijeme za njega.

Bellingham junak pobjede protiv Meksika

Engleska je protiv Meksika izborila plasman u četvrtfinale nakon jedne od najuzbudljivijih utakmica turnira. Jude Bellingham bio je jedan od glavnih junaka susreta, postigavši dva pogotka u prvom poluvremenu u razmaku od samo 90 sekundi za vodstvo Engleske 2-0.

Meksiko se vratio u utakmicu pogotkom prije odlaska na odmor, a drama je dodatno porasla u nastavku nakon što je Jarell Quansah isključen poslije VAR provjere. Harry Kane potom je iz kaznenog udarca povisio na 3-1, dok je Raúl Jiménez također iz penala smanjio rezultat na 3-2 i donio neizvjesnu završnicu.

Engleska je ipak izdržala veliki pritisak, uključujući 11 minuta sudačke nadoknade i vatrenu atmosferu na Azteci, te se plasirala među osam najboljih reprezentacija turnira.

"Možda bi se Engleska u nekim ranijim godinama slomila. Posebno se sjećam vremena kada sam kao dijete gledao reprezentaciju. Ali ova momčad ostala je zajedno sve do posljednje sekunde", rekao je Bellingham nakon utakmice.

U četvrtfinalu čeka ih Haalandova Norveška

Englesku u četvrtfinalu očekuje dvoboj protiv Norveške, koja je iznenadila Brazil i slavila 2-1. Oba pogotka za Norvežane postigao je Erling Haaland, pa englesku reprezentaciju čeka jedan od najtežih izazova na turniru.

Utakmica Norveške i Engleske igrat će se u subotu, 11. srpnja, u Miamiju. Početak je zakazan za 22 sata po britanskom vremenu, odnosno 23 sata po hrvatskom.

Bellingham je protiv Meksika stigao do četvrtog pogotka na turniru, a Engleska nakon dramatičnih pobjeda protiv DR Konga i Meksika sve više vjeruje da ova generacija može napraviti veliki rezultat i otići do samog kraja.