Stigao u najjaču ligu: Luka Vušković je novi igrač Brightona

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Hrvatski reprezentativac Luka Vušković pronašao je novi klub. Sada je i službeno novi igrač Brightona. Stigao je iz Tottenhama te potpisao petogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu. Iako financijski detalji nisu objavljeni, engleski mediji pišu kako se radi o transferu od 60 milijuna eura, što ga čini najvećim u klupskoj povijesti. Tottenham je zadržao pravo na 20 posto od sljedećeg transfera.