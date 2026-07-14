FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HMMMM... /

Dario Šimić u lisicama zbog kampa u Tisnom: 'Miriše na nepotreban spektakl'

Dinamova legenda, jedan od Ćirinih sinova i jedan od najuspješnijih poduzetnika među bivšim nogometašima, Dario Šimić, danas je s lisicama doveden u USKOK. Sve zbog autokampa u Tisnom, za koji je navodno nezakonito pribavio dozvole. Ambiciozni Šimić bavio se uvozom kave, vodom, ugostiteljstvom, nekretninama, a otvorio je i kamp.

Šimić je u međuvremenu pušten na slobodu jer USKOK nije tražio istražni zatvor. Njegov odvjetnik Ivan Stanić poručio je da se bivši nogometaš ne osjeća krivim.

"On nikada u cijelom svom životu nije napravio ništa nedopušteno i ne osjeća se krivim", rekao je Stanić.

'Nepotreban spektakl'

Šimiću se na teret stavlja poticanje na zlouporabu ovlasti, ali ne i davanje mita. Kriminalist Željko Cvrtila ocijenio je da cijeli slučaj "miriše na nepotreban spektakl", posebno zbog dovođenja u lisicama.

No ni Šimić ni ostali osumnjičeni zasad ne priznaju krivnju, pa će se cijeli slučaj očito nastaviti pred sudom.

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
14.7.2026.
22:40
Ivan Skorin
Rtl DirektDario šimićUhićenjeUskokIvan StanićŽeljko CvrtilaSpektaklTisno
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa