Liječnik komentirao opasan poremećaj kod mladih: 'Kad se stope s njim, njima je super'

Djeca i adolescenti i dalje nisu sigurni na YouTubeu. Novo istraživanje britansko-američke organizacije koja prati širenje štetnog internetskog sadržaja, pokazuje da algoritam mladima preporučuje videa koja mogu poticati poremećaje prehrane.

Kako smršavjeti u nekoliko dana? Ostani disciplinirana! Nemoj jesti! Upravo ovakve poruke adolescenti svakodnevno pronalaze na YouTubeu i društvenim mrežama. A mogu biti okidač za poremećaje prehrane.

Koliko je borba s poremećajem prehrane teška, zna Maja čija se kći s tim bori 10 godina.

"Poremećaj je jedan jako veliki problem koji razara osobnost vašeg djeteta na način da ga promijeni. Vi poslije vidite da to nije više vaše dijete koje je bilo prije", kaže Maja Krčelić, predsjednica udruge Hrana i majka djeteta s poremećajem prehrane.

Novo istraživanje Centra za suzbijanje digitalne mržnje pokazalo je da je svaki deseti video koji je algoritam preporučio sadržavao poruke koje potiču ekstremno mršavljenje ili drugi štetan sadržaj.

"Najčešće oni prate savjete, neke dijete, pa neke primjere kako bi mogli postići neku određenu figuru, često gledaju neka videa vezano za tjelovježbe", kaže stručnjakinja za medijsku pismenost Tamara Kvaz.

"To vam je jako velika kontrola brojanja točno kalorija, kakve vrste namirnica su prihvatljive iliti zdrave ili poželjne, koliko se toga može i smije unositi. Vrlo kruta i rigidna šema", kaže Krčelić.

'Razgovarajte s djecom'

Svaka dijeta kod tinejdžera povećava rizik od razvoja poremećaja prehrane. U kombinaciji s YouTubeom to često završi ovako:

"Aha! Ima ovih inspiracijskih videa za cure koje su puno mršavije od mene, da vidim šta one rade, postoje stranice, ajde da vidimo te stranice, takozvane stranice za bulimiju i za anoreksiju, kako se povraća, kako se ide u restrikciju, zamislite taj užas", kaže voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Bolnice Sveti Ivan Zagreb Hrvoje Handl.

YouTube tvrdi da uklanja takav sadržaj, no uvjerili smo se da je oprez i dalje potreban. YouTube smo tražili savjete što bismo trebali jesti u jednom danu, a u par klikova došli smo do savjeta kako ekstremno brzo smršavjeti. I sve nam je preporučio algoritam. Zato stručnjaci pozivaju roditelje da zaštite svoju decu.

"Uvijek savjetujemo kada dijete dobije prvi mobitel, kada kreće koristiti platforme i društvene mreže, razgovarajte s njim, razvijajte svijest međusobno", kaže Kvaz.

Inače, u Hrvatskoj s poremećajima prehrane živi oko 40 tisuća ljudi. A liječenje je najteži dio.

"Motivacija za liječenje je strašno niska. Oni se stope s tim poremećajem. Kad se stopiš s tim, tebi je super", kaže Handl, a Krčelić dodaje: "Ne postoji čarobna pilula niti čarobno rješenje. Roditelji moraju biti strpljivi i moraju se osnažiti u edukaciji".

Posljedice jednog klika mogu trajati godinama. A roditelji su prva linija obrane svoje djece od ovakvog sadržaja.