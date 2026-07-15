Igor se bos popeo na Triglav! Imao je plemenit cilj: 'Bilo je bolno, zahtjevno i teško'

HUMANITARNA AKCIJA /

Nakon što ga je u utorak, nakon osam sati uspona, nevrijeme zaustavilo na putu da se bos popne na Triglav, Igor Šehić danas je u tome uspio.

Foto: Privatna arhiva

Njegov je cilj, podsjetimo, bio pomoći onima kojima je svaki, pa i najmanji korak, najveća životna pobjeda – djeci i mladima s cerebralnom paralizom.

Foto: Privatna arhiva

Nakon uspješnog uspona, Igor se javio s vrha i pozdravio gledatelje RTL-a Danas. Priznao je da je put bio iznimno zahtjevan, bolan i težak, ali je istaknuo da je upravo zato i krenuo na ovaj put.

Foto: Privatna arhiva

"Došao sam tu da naučim nešto novo o sebi i da napravim najteže korake za one kojima je svaki korak borba", poručio je Igor s vrha Slovenije te pozvao javnost da se uključi u akciju: "Gledatelji mogu podržati ovu kampanju. Čim objavimo podatke i detalje, možete donirati i pomoći mi da ova priča postane stvarna promjena."

Foto: Privatna arhiva

Akcija će u kratkom roku biti formalizirana, a cjelokupan poziv s brojem žiro-računa na koji će se građani moći odazvati i pomoći u ovoj kampanji bit će objavljen na internetskoj stranici Udruge CeDePe.