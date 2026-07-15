Otkriveno što je izazvalo golemi požar u Pribislavcu: Šteta je ogromna

Veliki požar koji je u utorak izbio u proizvodnom pogonu u Industrijskoj ulici u Pribislavcu prouzročio je tehnički kvar na stroju za tiskanje, utvrdila je policija nakon očevida.

Policajci PU međimurske i inspektor zaštite od požara utvrdili su da je vatra izbila na području središnjeg bubnja stroja.

U požaru je potpuno uništen stari proizvodni pogon za tiskanje, zajedno sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom. Uništena je i konstrukcija objekta, dok su novi dio proizvodnog pogona i upravna zgrada oštećeni zbog dima i pucanja prozorskih stakala.

Oštećeno je i nekoliko automobila zaposlenika parkiranih u krugu poduzeća. Na njima su nastala oštećenja laka i karoserije, kao i tragovi začađenja.

U požaru nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete bit će poznata nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva. Policija će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

U gašenju sudjelovalo oko 120 vatrogasaca

Podsjetimo, požar je izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže. Vatra se zbog kemijskih otapala brzo proširila, iznad pogona dizao se gust crni dim, a čule su se i eksplozije. U gašenju je sudjelovalo oko 120 vatrogasaca iz 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

Požar je ugašen u 19.53 sati, nakon čega je policija osiguravala mjesto događaja radi provođenja očevida.