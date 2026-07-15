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GORJELA TVRTKA /

Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'

Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zbog udisanja dima pregledano je nekoliko radnika tvrtke i tri vatrogasca

15.7.2026.
9:58
Dunja Stanković
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Požar hale koji je jučer izbio u tvornici MEC za proizvodnju i skladištenje ambalaže u Pribislavcu ugašen je jutros, potvrdili su u srijedu iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Buktinja je tijekom noći lokalizirana, a požar ugašen u 4.40 sati ujutro nakon čega je uslijedila sanacija požarišta. 

Vjeruje se da će se materijalna šteta mjeriti u milijunima, prenosi eMedjimurje. Osim materijalne štete na objektu, posljedice požara osjetit će i radnici koji će određeno vrijeme ostati bez mogućnosti rada. 

Javna vatrogasna postaja Čakovec dojavu je dobila u utorak u 16.09 sati. Vatra je izbila u hali i zahvatila veliku količinu plastike, boja i otapala. 

Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

S vatrom se borilo 170 vatrogasaca

Požar je gasilo 170 vatrogasaca s 51 vozilom iz JVP Čakovec te 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Međimurske županije. 

Kako je RTL Danas ranije objavio, vatra je zahvatila dio skladišta i vanjski prostor. Brzo se proširila zbog velike količine kemijskih otapala koje se koriste u proizvodnji. Plameni jezici dizali su se i do 25 metara uvis, a povremeno su odjekivale eksplozije. 

Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ugašen veliki požar u Međimurju, šteta bi mogla biti milijunska: 'Jako teška intervencija'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zbog udisanja dima pregledano je nekoliko radnika tvrtke i tri vatrogasca. 

Hrvatska vatrogasna zajednica ranije je izvijestila da je lakše ozlijeđeno šestero djelatnika tvrtke i tri vatrogasca. 

"Radilo se o iznimno teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Brzom reakcijom i dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te ispravnim odlukama zapovjednika na intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu i spriječena je veća materijalna šteta. Još jednom smo pokazali da smo spremni djelovati i u najtežim intervencijama", poručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio sve sudionike intervencije.

 

MeđimurjePožarPribislavecVatrogasci
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