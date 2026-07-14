Zapovjednik otkrio detalje borbe s velikim požarom u Međimurju: 'Bilo je grdo za vidjeti'

Veliki požar koji je u utorak poslijepodne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu u Međimurskoj županiji stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja, a hitna medicinska pomoć pregledala je sedam osoba koje su bile izložene dimu. Riječ je o prostorima tvrtke MEC za proizvodnju plastičnih folija, vrećica i papira.

Požar je izbio u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage iz cijelog Međimurja kako bi spriječile širenje vatre na okolne objekte. Vatra je zahvatila dio skladišta i vanjski prostor, a zbog velikih količina kemijskih otapala koje tvrtka koristi u proizvodnji, brzo se proširila.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz VZŽ Međimurske i JVP Čakovec, a lokalni mediji navode kako je riječ o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija na tom području posljednjih godina.

RTL-ova reporterka Kristina Čirjak uživo se javila iz Pribislavca. Izvijestila je kako je požar iza 18 sati stavljen pod kontrolu te je dodala kako je počela padati kiša koja vatrogascima olakšava posao. Razgovarala je sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Robertom Meglićem.

Kakva je trenutačno situacija?

Situacija je odlična kakva je mogla biti. Uspjeli smo požar staviti pod kontrolu, lokaliziran je. Vatrogasci sada rade na dogašivanju ako se negdje pojavi još koji plamen. Sada praktički više i nema dima. Bilo je grdo za vidjeti, kako bi se reklo, s obzirom na to kako je to izgledalo.

Kako je to izgledalo kada su vaši dečki ušli unutra?

Od početka se nije ulazilo u skladište jer se radi o metalnoj konstrukciji koja se pod visokim temperaturama savija, pa kako ne bi došlo do urušavanja, gasilo se i dogasivalo izvana. Iza zgrade se nalaze kontejneri u kojima navodno ima kemikalija. Budući da tvrtka u proizvodnji koristi dosta kemijskih sredstava, sa stražnje strane skladišta buknuo je veći požar.

Koliko vam je to što ste znali da ima opasnih kemikalija otežavalo posao? Što ste rekli vatrogascima prije nego što su krenuli na intervenciju?

Vatrogasci kod takvih intervencija moraju najprije zaštititi sebe da bi mogli spasiti druge. Zbog toga su morali staviti izolacijske aparate kako bi mogli normalno disati.

Čule su se i eksplozije?

Da, ali poslije se to stišalo jer smo obavljali hlađenje.

Što je uzrok požara pokazat će očevid, ali prema prvim informacijama krenulo je od industrijskog stroja?

To će pokazati očevid. Naše je da ugasimo, a na inspekciji je da pronađe uzrok požara.

Kakav je plan? Koliko vaših ljudi ostaje na terenu?

Vatrogasce iz udaljenijih naselja povući ćemo da se vrate u svoje matične baze.

Morali ste uložiti dodatne napore jer su u blizini obiteljske kuće?

To je problem. Prije je dimilo prema Pribislavcu, a onda je vjetar okrenuo dim prema romskom naselju. Sada je stanje pod kontrolom i nema više toliko izdimljavanja.

Kada je počela kiša, koliko ste se obradovali? Je li vam napokon pomogla?

Ne bih rekao da nam je kiša pomogla jer ona ne pomaže toliko kada su kemijske tvari u pitanju. Nama je bilo bitno da imamo što više 'vode na kotačima'. Zbog toga smo iz praktički cijelog Međimurja pozvali autocisterne.