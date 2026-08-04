Jeziva ispovijest preživjelih: Na čamcu ih je bilo 19, do obale su stigli samo oni

Sedamnaest migranata poginulo je dok su pokušavali doći do obala španjolskog otočja Baleari nakon 15-dnevnog putovanja, kazale su vlasti u utorak, pozivajući se na svjedočanstvo dvoje preživjelih koji su spašeni s čamca blizu otoka Mallorce.

Preživjeli su iz sjevernoafričkih zemalja, djelovali su pothranjeno i dehidrirano te su prevezeni u bolnicu, kazala je regionalna vlada u Španjolskoj.

Preživjeli su rekli da je prvotno na plovilu bilo 19 osoba. Vlasti nisu mogle nezavisno potvrditi smrtne slučajeve.

Podignut je helikopter kako bi pretražio područje blizu mjesta spašavanja u utorak, ali i kako bi prenio obavijest moreplovcima, objavio je ured regionalne vlade.

Čamac je pronađen oko 13 nautičkih milja jugozapadno od Mallorce u Sredozemnom moru.

Vlasti su u odvojenom slučaju blizu Mallorce kasnije u utorak rekle da u spasile 17 živih migranata i pronašle dvoje preminulih na plovilu za koje se vjeruje da je prevozilo oko 30 osoba te da se potraga za preostalim putnicima nastavlja kasno u utorak.

Ruta od Alžira do Baleara bila je najaktivniji migracijski pravac u Europsku uniju od siječnja do lipnja ove godine čak i dok je ukupan broj dolazaka u blok pao, prema agenciji EU-a za granice Frontex.

Ukupan broj dolazaka u Španjolsku je pao za otprilike 25 posto, pokazuju najnoviji podaci španjolskog ministarstva unutarnjih poslova.

Frontex je prošle godine kazao da krijumčari premještaju svoje djelovanje u Alžir iz Maroka zbog blažih kontrola te da koriste brža plovila.

Španjolska je protekle godine nastojala ojačati suradnju s Alžirom kada je riječ o kontroli migracija.