Igor je bos krenuo na Triglav! Ima jako dobar razlog: 'Za ovo se spremam godinama'

Njegovi koraci pomiču planine. Dok većina planinara Triglav osvaja u gojzericama, Igor Šehić ga je odlučio osvojiti bos. A s nama je podijelio očekivanja prije puta.

"Cijela priča nastala je oko toga da se ja izložim najtežim mogućim koracima za one kojima je svaki korak borba", govori nam Igor, inicijator humanitarne akcije.

Igor s Udrugom CeDePe surađuje godinama, ondje je i volontirao. Zato je svoj dosad najveći planinarski izazov odlučio posvetiti upravo njima.

"Htjeli smo osvijestiti javnost i društvo o potrebama djece i mladih s cerebralnom paralizom i općenito osoba s poteškoćama u razvoju i s kakvim se oni izazovima susreću svaki dan", navodi.

Donacijama će se opremiti senzorički kabinet u kojem stručnjaci svakodnevno rade s najmlađim korisnicima. Kroz terapije, igru i druženje djeca i mladi razvijaju samostalnost i sigurnost.

Kako izgleda uspon?

Pričali smo s korisnicom centra Anom Rotić koja kaže da se ondje voli družiti, kuhati i vježbati.

Pitali smo je zašto je baš danas tako sretna, na što nam je kroz smijeh priznala: "Zato jer me vozi Zetov kombi i zato jer će doći moj najdraži vozač Duško.

Svaki njihov osmijeh podsjeća zašto je ova akcija puno više od sportskog izazova.

"Želimo svu sreću Igoru da sve prođe u najboljem redu, da ne bude apsolutno nikakvih ozljeda", ističe izvršni direktor Udruge CeDePe Zagreb Josip Koštan.

Bos je već ispenjao Biokovo i Dinaru, no Triglav je sasvim drukčija priča.

"Radi se o iznimno zahtjevnom i opasnom pothvatu za koji se ja spremam godinama. Ja sad više ne mogu zamisliti penjanje na planinu u obući. Vi kad nosite obuću vi ste potpuno odijeljeni od podloge i vaše misli mogu lutat, tu i tamo obratite pozornost na teren. Kad ste bosi - vaš svaki korak je proračunat", navodi Igor.

A jutros je krenuo u ostvarenje svog cilja.

Detalji humanitarne akcije

"Stopala su poprilično bolna. Sada sam već tri i po sata u stijeni", zabilježio je na putu.

Stigao je i do snijega gdje je barem nakratko pronašao olakšanje. "Ajme kako paše, ludnica", kaže.

Nakon osam sati uspona stigao je do planinarskog doma na Kredarici gdje je morao stati. Grmljavinsko nevrijeme zatvorilo je put prema vrhu, pa će završni uspon pokušati sutra.

A cilj ove priče ionako nije osvojiti planinu. Pravi je cilj pomoći onima kojima je svaki, pa i najmanji korak, najveća životna pobjeda.

Akcija će u kratkom roku biti formalizirana, a cjelokupan poziv s brojem žiro računa, na koji će se građani moći odazvati i pomoći u ovoj kampanji, bit će objavljen na web stranici Udruge CeDePe.