FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČETIRI AKCIJE HGSS-A /

Spašavali biciklista, planinarku i vozače quada: 'Dobro isplanirajte rutu'

Spašavali biciklista, planinarku i vozače quada: 'Dobro isplanirajte rutu'
×
Foto: Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'

Iz HGSS-a ponovno upozoravaju građane da aktivnosti prilagode svojim mogućnostima i posebno paze na sigurnost tijekom ljetnih mjeseci

9.7.2026.
17:24
Jaga Komazec
Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Članovi HGSS Stanice Rijeka tijekom posljednjih dvadesetak dana intervenirali su četiri puta na području Primorsko-goranske županije. Akcije su se odvijale na šumskim i planinskim terenima, a unesrećene osobe nakon pružene pomoći predane su medicinskim službama ili obitelji, prenosi Riportal.

Prva intervencija bila je 19. lipnja kod Trnovice, gdje je biciklist pao u šumi i zbog ozljede noge nije mogao doći do automobila. Petnaest spašavatelja imobiliziralo ga je i nosiljkom prenijelo do vozila, nakon čega ga je obitelj odvezla u bolnicu.

Tri akcije u deset dana

Na Cresu su 27. lipnja pomogli planinarki koja je ozlijedila nogu kod vrha Sis. Trojica članova HGSS-a iz baze Lošinj pružila su joj prvu pomoć i prenijela je do ceste, gdje ju je preuzela Hitna pomoć.

Spašavali biciklista, planinarku i vozače quada: 'Dobro isplanirajte rutu'
Foto: Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'

Tri dana poslije intervenirali su kod groblja Cernik na Čavlima. Starija osoba pala je niz padinu i ostala zarobljena u gustoj šikari. U spašavanju je sudjelovalo 16 članova HGSS-a, koji su unesrećenog izvukli sustavom za podizanje i predali medicinskom timu.

Spašavali biciklista, planinarku i vozače quada: 'Dobro isplanirajte rutu'
Foto: Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'

Posljednja akcija bila je 8. srpnja iznad Grižana, blizu vidikovca Pridva. Dvije osobe ozlijeđene su pri padu s ATV vozila, odnosno quada, a spašavatelji su ih najprije morali locirati uz pomoć policije. Nakon pronalaska pružena im je prva pomoć te su predani Hitnoj.

Iz HGSS-a ponovno upozoravaju građane da prije odlaska u prirodu dobro isplaniraju rutu, aktivnosti prilagode svojim mogućnostima i posebno paze na sigurnost tijekom ljetnih mjeseci.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike