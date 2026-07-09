Spašavali biciklista, planinarku i vozače quada: 'Dobro isplanirajte rutu'

Članovi HGSS Stanice Rijeka tijekom posljednjih dvadesetak dana intervenirali su četiri puta na području Primorsko-goranske županije. Akcije su se odvijale na šumskim i planinskim terenima, a unesrećene osobe nakon pružene pomoći predane su medicinskim službama ili obitelji, prenosi Riportal.

Prva intervencija bila je 19. lipnja kod Trnovice, gdje je biciklist pao u šumi i zbog ozljede noge nije mogao doći do automobila. Petnaest spašavatelja imobiliziralo ga je i nosiljkom prenijelo do vozila, nakon čega ga je obitelj odvezla u bolnicu.

Tri akcije u deset dana

Na Cresu su 27. lipnja pomogli planinarki koja je ozlijedila nogu kod vrha Sis. Trojica članova HGSS-a iz baze Lošinj pružila su joj prvu pomoć i prenijela je do ceste, gdje ju je preuzela Hitna pomoć.

Foto: Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'

Tri dana poslije intervenirali su kod groblja Cernik na Čavlima. Starija osoba pala je niz padinu i ostala zarobljena u gustoj šikari. U spašavanju je sudjelovalo 16 članova HGSS-a, koji su unesrećenog izvukli sustavom za podizanje i predali medicinskom timu.

Foto: Facebook 'HGSS Stanica Rijeka'

Posljednja akcija bila je 8. srpnja iznad Grižana, blizu vidikovca Pridva. Dvije osobe ozlijeđene su pri padu s ATV vozila, odnosno quada, a spašavatelji su ih najprije morali locirati uz pomoć policije. Nakon pronalaska pružena im je prva pomoć te su predani Hitnoj.

Iz HGSS-a ponovno upozoravaju građane da prije odlaska u prirodu dobro isplaniraju rutu, aktivnosti prilagode svojim mogućnostima i posebno paze na sigurnost tijekom ljetnih mjeseci.