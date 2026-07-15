Burno u RTL-u Danas! Grmoja i Benčić se posvađali, on ispalio: 'Ako je Hajdaš Dončić žena, nisam znao'

Hrvatski sabor završio je proljetno zasjedanje, a zastupnici se u klupe vraćaju 15. rujna. Među najaktivnijim, a mogli bismo reći i najglasnijim zastupnicima u Saboru čelni su ljudi MOST-a i Možemo!. RTL-ova Dajana Šošić u studiju RTL-a Danas razgovarala je sa Sandrom Benčić i Nikolom Grmojom.

Zadnji radni dan Sabora. Odlaze li zastupnici, gospođo Benčić, na zasluženi godišnji odmor?

Prvo, ne idemo na odmor. Rekla bih da dosta nas još uvijek ne ide jer imamo još puno posla. Naime, naš zastupnički posao nije samo u sabornici, nego bi, štoviše, trebao biti puno više na terenu s građanima.

Kao što znate, mi provodimo diljem cijele Hrvatske kampanju protiv Plenkovićeve inflacije koja se nastavlja tijekom ljeta te obilazimo još neke gradove. Isto tako radimo na tome da formiramo jedan panel stručnjaka koji će odsada kontinuirano pratiti inflaciju i predlagati određene mjere.

Osim toga, pripremamo se i u samoj stranci za programske pregovore sa SDP-om koji nam predstoje na jesen. Tako da će biti dosta dinamično ljeto. Što se tiče zasluženosti, zaista bih željela podcrtati da je ova posljednja sjednica za naše zastupnike bila izuzetno aktivna. Vodili smo tri kampanje – od inflacije, pitanja istražnog povjerenstva za Medikol do pitanja braniteljskih mirovina, odnosno onih branitelja koji su radili. To su sve i građani jako dobro honorirali u rejtingu jer smo u ovom razdoblju značajno rasli.

Gospodine Grmoja, hoće li vam preko ljeta nedostajati saborska pozornica? Kako planirate zadržati pažnju birača do jeseni?

Za nas iz opozicije je puno bolje da Sabor zasjeda jer onda možemo artikulirati nama i građanima važne teme. Ali ovo ljeto za mene sigurno neće biti odmora s obzirom na to da sam predsjednik Mosta, a imamo situaciju u kojoj nikada nismo imali ovoliki priljev članova u stranku.

Mislim da ljudi prepoznaju ovo što radimo, ovu borbu za javno dobro, za naše plaže, što je radio kolega Miletić. Razotkrivanje afera u savezima bila je jedna od ključnih tema i tu smo prednjačili. Isto tako tražili smo zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja. Kolega Troskot bio je jedan od ključnih ljudi u razotkrivanju afere s ilegalnim otpadom u Lici.

Na povredu Poslovnika potrošena su dva dana. Je li i to previše? Treba li mijenjati Poslovnik?

Grmoja: Mijenjali su Poslovnik svaki put na štetu opozicije, skraćivali nam vrijeme za rasprave i onda zastupnici koriste tu povredu Poslovnika kako bi iskazali svoj stav. I sada problematiziraju i to. Ne znam što je sporno. Mislim da se zastupnicima treba omogućiti da govore u ime građana. Jako mi je drago, a to pokazuju i najnovije ankete, da radnici u najvećoj mjeri biraju Most. To je trend koji se preslikava sa zapada Europe. Dolazi vrijeme suverenističkih opcija, gotovo je s globalističkim politikama koje, nažalost, zagovara i ljevica i Plenkovićev HDZ. Vrijeme je za suverenizam.

Spomenuli ste koaliciju sa SDP-om u listopadu. Bio nam je u studiju SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, koji kaže da će on biti kandidat za premijera. Ima li on po vama ono što je potrebno za tu funkciju?

Benčić: Ne samo da ima, s obzirom na to da ima i prethodno iskustvo upravljanja kao župan i bio je ministar, nego i zbog same činjenice da je zaista osoba koja se bavi ekonomijom cijeli život – on je i doktor ekonomskih znanosti. Mislim da upravo ta ekonomska pitanja trebaju biti ključna pitanja buduće kampanje. I to upravo ona pitanja koja smo mi kroz ovu kampanju oko Plenkovićeve inflacije istaknuli, a to je pitanje prehrambene suverenosti Hrvatske.

Smatrate li da on ima ono što je potrebno za funkciju premijera?

Benčić: Da, rekla sam. Da ne smatram, to bismo onda valjda problematizirali. Oni su u ovom trenutku jača stranka. Jača stranka je ta koja daje kandidata za premijera. Mi smo to uvijek poštovali. Ako takav omjer snaga ostane, a vrlo je vjerojatno da će ostati, SDP će biti taj koji će dati kandidata za premijera. Imamo različitu, puno bolju situaciju nego 2024. godine zato što mi i SDP sada imamo značajno više postotnih poena nego HDZ i njegov koalicijski partner.

Na kojoj vi poziciji sebe vidite?

Benčić: Ne, ne razmišljamo.

Imate sigurno neku ideju?

Benčić: Nismo o tome razgovarali, o tome nećemo razgovarati, a o tome sigurno nećemo razgovarati preko medija.

A s koliko resora biste bili zadovoljni?

Benčić: Ni o tome. Razgovarat ćemo o programima. To nam predstoji sada na jesen. I kako se budemo usuglašavali oko kojeg dijela programa – od ekonomije, pravosuđa, zdravstva itd. – tako ćemo o tome obavještavati javnost. I to će biti fokus. A tek kasnije ima dovoljno vremena da se razgovara i o drugim pitanjima.

Rekli ste da Most ide sam na izbore. S kim vidite potencijalnu suradnju nakon izbora?

Grmoja: Kao nacionalna stranka koja želi Hrvatsku urediti onako kako to hrvatski narod želi.Zato sam rekao da smo suverenisti. Zaustavit ćemo sve one koji rasprodaju Hrvatsku – od Plenkovićevog HDZ-a do Siniše Hajdaša Dončića, koji je dao ovu koncesiju.

Možete li reći da nećete s HDZ-om i treći put nakon izbora?

Grmoja: Ne ulazim u niti jednu utakmicu baveći se političkim akterima koji svugdje u Europi gube dah. Ja sam nedavno bio u Rumunjskoj. Stranka Aur prije tri godine imala je 15 posto, a sada je na 45 posto.

Možete li biti konkretniji? Ovdje je Sandra Benčić. Možete li s lijevim opcijama? Možete li sada jasno reći?

Grmoja: Ja ću biti jako konkretan. Ja pitam vas pratite li što se događa u zapadnoj Europi i kako prolaze političke opcije koje su uništile Europu? Naprimjer, Angela Merkel koja je otvorila granice. Dakle, mi smo tu kao nacionalna stranka suprotstavljeni onima koji zagovaraju globalističke politike otvorenih granica, prihvat ilegalnih migranata, nekontroliran uvoz strane radne snage, sulude LGBTQ agende itd.

Gospođo Benčić, možete li vi s Mostom?

Benčić: Mi radimo na tome da imamo koaliciju koja je programski koherentna, koja je od centra nalijevo. Mi smo vrlo jasno unaprijed rekli i ocrtali tu koaliciju i partnere koji su nama poželjni. Međutim, zanimljivo je da i dalje to ne možemo čuti od Mosta i postavlja se, naravno, pitanje hoće li Most i treći put s HDZ-om.

Hoćete li govoriti, gospodine Grmoja?

Grmoja: Ja sam odgovorio na to pitanje. Pazite, mi izlazimo na izbore kao Most, a gospođa Benčić se ukrcala Siniši Hajdašu Dončiću na listu. Ne smeta joj što je predao ovu plažu Kostabela, tu koncesiju. Ne smeta joj što je želio monetizirati hrvatske autoceste. I ona mene optužuje. Nas koji smo deset godina u oporbi, koji na izbore izlazimo sami...

Benčić: Kako ste u oporbi? Dva puta ste bili na vlasti s HDZ-om.

Grmoja: Bili smo 2017. po šest mjeseci, a vi izlazite na izbore sa SDP-om. Dakle, ono što želim reći: porazit ćemo i globalistički HDZ, porazit ćemo i Možemo. Dakle, jako dobro surađuju, posebno u Gradu Zagrebu, a suradnja se najbolje vidjela kod izbora predsjednice Vrhovnog suda koja je kompromitirana. Imali smo dokument gdje je odavala informacije iz izvida, koja je povezana s bankama i koja je oštetila naše ljude koji imaju kredite u švicarskim francima. SDP, HDZ i Možemo su zajedno za nju glasovali. Pozivam sve opcije koje su suverenističke, koje su čiste i koje su autentične na suradnju. Takve ćemo okupiti, i takve pojedince. Idemo mijenjati stvari u Hrvatskoj.

Hoćete li odgovoriti kratko?

Benčić: Umjesto difamiranja ljudi, bilo da su kandidati itd., mislim da je puno važnije da se ozbiljna politika i oni koji pretendiraju biti ozbiljni političari bave konkretnim pitanjima koja građane muče. To je u ovom trenutku broj jedan – inflacija. To je pitanje zdravstva koje je sve nedostupnije našim građanima. To je pitanje obrazovanja. To je pitanje toga da mi više ne možemo hrvatski proizvod naći u našim dućanima. To su pitanja kojima se trebamo baviti. A ovo difamiranje svakog pojedinca, i to vrlo često, moram reći, žena – posebno onih koje su kandidatkinje...

Grmoja: Nijednu ženu nisam difamirao. Ako je Siniša Hajdaš Dončić žena, ja to nisam znao i ispričavam se.

Benčić: Ozbiljnost u politici donosi rezultate. Ti rezultati se vide sada i na našem rejtingu koji raste u zadnjih šest mjeseci kontinuirano, kao i na ukupnom zbroju rejtinga između nas i SDP-a.

Grmoja: Nikoga nisam difamirao, niti jednog pojedinca. Govorio sam o politikama, govorio sam o davanju koncesije, govorio sam o zaštiti javnog dobra, govorio sam o borbi protiv korupcije. Sve što ja loše želim gospođi Benčić, neka se dogodi meni; nikom na političkoj sceni ne želim ništa loše. Ali loše politike želim poraziti.