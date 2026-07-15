Nećete vjerovati koliko je potrošeno na 'povrede Poslovnika'! Znate li tko se najviše puta javljao?

Hrvatski sabor završio je proljetno zasjedanje, a zastupnici se u klupe vraćaju za točno dva mjeseca. Zavirili smo u privremene podatke 9. i 10. sjednice ovog 11. saziva i istražili tko je od zastupnika bio najaktivniji, ali i tko je najviše kršio Poslovnik.

Najviše se puta za riječ javio nezavisni zastupnik Josip Jurčević, koji je u Sabor ušao na listi DP-a, a zatim pristupio klubu MOST-a – čak 527 puta.

Slijedi ga Damir Barbir, koji je u Sabor ušao nakon što je čelnik stranke Centar Ivica Puljak prošlog listopada podnio ostavku. Dalibor Paus, bivši predsjednik IDS-a, govorio je 333 puta, dok su u pet najaktivnijih još MOST-ovac Marin Miletić i Anka Mrak-Taritaš iz stranke Glas.

Nasuprot njima, neke zastupnike gotovo uopće nismo vidjeli za govornicom. U tu statistiku ulazi Marin Corva, koji je u Sabor ušao tek prije 20-ak dana kao zamjena za predstavnika talijanske manjine Furija Radina. Samo jednom se za riječ javio Vladimir Bilek, predstavnik češke i slovačke manjine. Dva puta je govorio šef HSLS-a i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, tri puta splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a samo pet puta šef SDP-a i oporbe Siniša Hajdaš Dončić.

Nevjerojatan je podatak da je na povrede Poslovnika potrošeno čak 51 sat i 40 minuta. Mnogo je zbog toga izrečenih kazni, pa pogledajmo i rekordere. Najviše ih ima upravo i najaktivniji zastupnik Jurčević – 292. Slijedi ga sinjski gradonačelnik, MOST-ovac Miro Bulj, a potom i šef HDS-a Hrvoje Zekanović sa 155 kazni. Više od 130 kazni i opomena imaju i HDZ-ov Ante Deur te predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.