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KRITIKA BEZ ZADRŠKE /

Grmoja iz Virovitice otkrio što misli: 'To treba do temelja razoriti, a onda iznova graditi'

Grmoja iz Virovitice otkrio što misli: 'To treba do temelja razoriti, a onda iznova graditi'
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Foto: RTL Danas

smatra da sadašnji sustav ne osigurava jednako postupanje prema svim građanima.

2.7.2026.
13:09
Hina
RTL Danas
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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je u četvrtak u Virovitici da Hrvatskoj treba temeljita reforma pravosuđa koje "treba do temelja razoriti, a onda iznova graditi".

Na konferenciji za novinare, održanoj u povodu predstavljanja novih županijske i gradske organizacije Mosta, Grmoja je rekao da građani žele promjene te ustvrdio kako ni HDZ ni SDP nisu odgovor na probleme u zemlji, pozvavši građane da se pridruže Mostu.

Grmoja je najviše govorio o pravosuđu, Grmoja rekavši da ga "treba do temelja razoriti, a potom iznova graditi" jer smatra da sadašnji sustav ne osigurava jednako postupanje prema svim građanima.

Kao primjer naveo je kazneni postupak protiv bivšeg ministra Marija Banožića, ustvrdivši da je neprihvatljivo da se svjedoci, nakon proteka vremena, javljaju optuženiku, a ne pravosudnim tijelima.

Poručio je kako će, preuzme li Most odgovornost za upravljanje državom, svatko tko je prekršio zakon odgovarati pred institucijama, bez povlaštenog položaja pred sudovima i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Prozvao lokalne medije

Govoreći o odnosu prema medijima, ustvrdio je da dio lokalnih medija izbjegava pratiti aktivnosti Mosta jer su, kako je rekao, financijski ovisni o lokalnim vlastima.

Osvrnuo se i na najavu jednog lokalnog medija da neće pratiti konferenciju zbog njegova ranijeg sukoba s novinarkom, ocijenivši da je to samo izlika za nedolazak. Dodao je kako će Most do građana nastaviti dolaziti i putem društvenih mreža.

Novoizabrana predsjednica županijske organizacije Mosta Željka Ilijaš Baričević rekla je da se stranci posljednjih dana priključio veći broj novih članova te ocijenila da Virovitičko-podravska županija, unatoč uspješnom povlačenju europskih sredstava, gospodarski zaostaje, upozorivši i na "manjak demokratskih standarda u radu Županijske skupštine".

Predsjednik novoosnovane gradske organizacije Mosta u Virovitici Vladimir Antunović rekao je da će se organizacija zalagati za veću transparentnost rada gradske vlasti i rješavanje problema građana te izrazio očekivanje daljnjeg jačanja potpore Mostu na budućim izborima.

Nikola GrmojaPravosuđeViroviticaMediji
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