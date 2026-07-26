Austrijska motociklistica (26) poginula u teškoj nesreći: Sudjelovala četiri vozila

Austrijska državljanka (26) poginula je u prometnoj nesreći koja se u subotu oko 19.20 sati dogodila na državnoj cesti D66 kod naselja Prodol.

Prema policijskim informacijama, motociklom austrijskih registracijskih oznaka kretala se iz smjera Pule. U nepreglednom desnom zavoju prešla je na suprotnu prometnu traku i sudarila se s automobilom pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljao muškarac (51).

Nakon prvog sudara motocikl se nekontrolirano nastavio kretati kolnikom i udario u drugi automobil, kojim je iza prvog vozila upravljao muškarac (34). On je pokušao izbjeći nesreću skretanjem ulijevo, no njegovo je vozilo potom udarilo i u vozačicu motocikla koja je pala na cestu.

Vozačica poginula na mjestu nesreće

U nesreći je sudjelovao i drugi motociklist, austrijski državljanin (27), koji se kretao iza poginule vozačice. I on je udario u drugi automobil, nakon čega je pao na teren uz prometnicu.

Vozačica motocikla preminula je na mjestu nesreće, a njezino je tijelo prevezeno na Odjel patologije pulske bolnice radi obdukcije.

Cesta D66 između Manjadvoraca i Marčane bila je zatvorena za sav promet od 20 sati do 0.10 sati, a vozila su preusmjeravana obilaznim pravcima.