Žena (71) ozlijeđena u eksploziji u kući: Helikopterom prevezena u bolnicu

Žena (71) ozlijeđena je u eksploziji koja se u nedjelju oko 11.45 sati dogodila u kući u pulskom naselju Šijana. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u bolnicu.

Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu je zaprimila nekoliko minuta ranije, u 11.41 sati, a na intervenciju je izašlo šest vatrogasaca s dva vozila.

Nakon eksplozije nije izbio požar. Vatrogasci su osiguravali mjesto događaja kako bi liječnici mogli sigurno zbrinuti ozlijeđenu ženu, a na lokaciji su ostali i tijekom medicinskog leta.

Policija utvrđuje uzrok eksplozije i sve okolnosti događaja.