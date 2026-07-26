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DRAMA U ŠIJANI /

Žena (71) ozlijeđena u eksploziji u kući: Helikopterom prevezena u bolnicu

Žena (71) ozlijeđena u eksploziji u kući: Helikopterom prevezena u bolnicu
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Policija utvrđuje uzrok eksplozije i sve okolnosti događaja

26.7.2026.
14:47
Jaga Komazec
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija
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Žena (71) ozlijeđena je u eksploziji koja se u nedjelju oko 11.45 sati dogodila u kući u pulskom naselju Šijana. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u bolnicu.

Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu je zaprimila nekoliko minuta ranije, u 11.41 sati, a na intervenciju je izašlo šest vatrogasaca s dva vozila.

Nakon eksplozije nije izbio požar. Vatrogasci su osiguravali mjesto događaja kako bi liječnici mogli sigurno zbrinuti ozlijeđenu ženu, a na lokaciji su ostali i tijekom medicinskog leta.

Policija utvrđuje uzrok eksplozije i sve okolnosti događaja.

EksplozijaPulaJavna Vatrogasna PostrojbaNesreća
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