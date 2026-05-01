Veliki požar u Istri! Buknulo u skladištu protupožarnih aparata: 'Čuli smo detonacije'

Požar je izbio u petak oko 9.00 sati u skladištu protupožarnih aparata u Industrijskoj zoni Šijana u Puli, javlja portal IstraIN.

Buktinja se brzo proširila i zahvatila nekoliko automobila koji su se nalazili u blizini i proširio se na obližnje poslovne prostore unutar velike hale. No, pulski vatrogasci su potvrdili da su uspijeli lokalizirati požar u 10.30 sati.

'Čuli smo manje detonacije'

U zrak se uzdiže gusti crni dim koji je vidljiv iz više dijelova grada. Stanovnici su ispričali kako se povremeno čuju i manje detonacije, vjerojatno zbog eksplozija spremnika unutar skladišta.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s 10 vozila, uključujući pripadnike profesionalne postrojbe i lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Policija pak osigurava područje i regulira promet.

Prema riječima zapovjednika pulske Javne vatrogasne postrojbe Ivice Rojnića, dojava o požaru primljena je u 9.05 sati, a po dolasku na mjesto događaja, utvrđeno je da gori vozilo, dok se plamen ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta. Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište.

Požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor premda je gašenje dodatno otežavao jak vjetar. Zasad nisu objavljene informacije o mogućim ozlijeđenim osobama, a uzrok i materijalna šteta bit će poznati nakon što se obavi očevid.

