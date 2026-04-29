Na Braču planuo veliki požar! Vatrogasci: 'Čuvajte se i sretno se vratite svojim domovima!'

Požar u predjelu naselja Ložišća na Braču, koji je planuo u poslijepodnevnim satima, gase 33 vatrogasca, izvijestili su u srijedu navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu, dodavši kako nisu ugrožene kuće.

"Dojava o požaru zaprimljena oko 14.30. Do prvih večernjih sati 33 vatrogasca i 14 vozila nisu ga stavili pod kontrolu niti je lokaliziran, a izgorjelo je oko šest hektara niskog raslinja, šume i makije", rekli su Hini u Vatrogasnom centru. Dodali su da vatra ne ugrožava kuće niti stambene objekte u naselju Ložišća.

DVD Bol: Požar se više ne širi

Na terenu sudjeluju vatrogasne snage cijelog VOP-a Brač i to s 15 vozila i 36 vatrogasaca, od čega su 3 vozila i 7 vatrogasaca iz DVD-a Bol, izvijestili su na svojoj Facebook stranici bolski vatrogasci.

"Požar je stavljen pod kontrolu i više se ne širi. Nakon djelovanja protupožarnog zrakoplova, zemaljske snage nastavljaju s gašenjem i sanacijom cijelog opožarenog područja. Prema prvim procjenama, zahvaćeno je oko 6 hektara šume, makije i niskog raslinja, a stanje na požarištu trenutno je zadovoljavajuće", stoji u objavi DVD Bol uz poruku vatrogascima: "Čuvajte se i sretno se vratite svojim domovima!"

