Ovo je Hrvatska! Opčinjavajući prizori s Biokova vrijedni hollywoodskog filma

Fotograf Pixsella Zvonimir Barisin zabilježio je svojim fotoaparatom neke od najljepših trenutaka zalaska Sunca iznad Brača i Srednje Dalmacije promatran s Biokova. Koliko opčinjavajući, toliko i zadivljujući, filmski prizori nas podsjećaju na prirodne ljepote Hrvatske na koje možemo biti samo ponosni i gledati s poniznošću.

Pretežno sunčano, u prvom dijelu dana ponegdje s umjerenom naoblakom, a poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak, prognoza je vremena za ponedjeljak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar je slab do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu je vjetar jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25 Celzijeva stupnja.