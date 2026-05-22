Donosimo detaljan vodič kroz U17 Europsko prvenstvo: Evo što čeka 'mini Vatrene'

Krajem svibnja, nogometna Europa usmjerit će svoje poglede prema Estoniji, domaćinu Europskog prvenstva za igrače do 17 godina. Od 25. svibnja do 7. lipnja, osam najboljih reprezentacija Starog kontinenta borit će se za prestižni naslov. Među elitom se, sedmi put u povijesti, našla i Hrvatska, generacija predvođena izbornikom Marijanom Budimirom koja u Tallinn dolazi s visokim ambicijama nakon impresivno odrađenih kvalifikacija. Turnir, koji se igra u Tallinnu i Rakvereu, bit će izlog za buduće zvijezde europskog nogometa, a ujedno služi i kao izravni kvalifikacijski put za Svjetsko prvenstvo U-17.

Novi sustav natjecanja i trnovit put do elite

UEFA je od ove sezone uvela novi, zahtjevniji format kvalifikacija koji je put do završnog turnira učinio znatno težim. Cijeli kvalifikacijski ciklus sada je podijeljen u dvije runde. U prvoj rundi, 54 reprezentacije, uključujući i domaćina Estoniju, bile su raspoređene u 14 skupina. Samo prve dvije momčadi iz svake skupine osigurale su prolazak u viši rang, takozvanu Ligu A druge runde, dok su ostale reprezentacije nastavile natjecanje u Ligi B.

Druga runda, poznata kao Elitno kolo, ključna je faza. Tu se 28 najboljih reprezentacija Lige A bori u sedam skupina po četiri momčadi. Pobjednici tih sedam skupina, uz automatski kvalificiranog domaćina, čine osam finalista Europskog prvenstva. Ovaj sustav ne ostavlja prostora za pogreške, jer samo prvo mjesto u iznimno jakoj konkurenciji jamči vizu za Estoniju. Uz to, Elitno kolo služi i kao kvalifikacija za U-17 Svjetsko prvenstvo koje se odnedavno održava svake godine, što znači da pobjednici skupina i četiri najbolje drugoplasirane momčadi osiguravaju nastup na svjetskoj smotri u Kataru.

Dramatičan put Hrvatske do Europskog prvenstva

Put Hrvatske do Estonije bio je sve samo ne lagan, obilježen dramatičnim preokretima koji su pokazali karakter ove generacije. U prvoj rundi kvalifikacija, igranoj u Hrvatskoj, mladi Vatreni su natjecanje u skupini 8 završili kao drugoplasirani, iza Kazahstana, a ispred Nizozemske i Albanije. Ključan trenutak dogodio se u posljednjoj utakmici protiv favorizirane Nizozemske, kada je Hrvatska nakon dva preokreta slavila s 3:2, a pobjednički pogodak postigao je Ante Beljan iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Ta pobjeda osigurala je plasman u Ligu A.

Na turniru Elitnog kola u Poljskoj, izabranici Marijana Budimira pokazali su svu svoju snagu. U prvoj utakmici protiv Slovačke, iako su gubili 1:0, uslijedio je fantastičan odgovor. U samo petnaest minuta Hrvatska je postigla četiri pogotka i na kraju slavila s uvjerljivih 5:2. Briljirao je Jakov Dedić s dva gola, a pridružili su mu se Niko Žužić Škafar i Jona Benkotić. Nakon toga uslijedila je sigurna pobjeda protiv Republike Irske od 2:0, da bi u odlučujućoj utakmici protiv domaćina Poljske Hrvatska odigrala 1:1, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u skupini i izravan plasman na Euro. Jakov Dedić je s pet postignutih golova bio jedan od najboljih strijelaca cijelih kvalifikacija.

Teška skupina i izbornikov oprez

Ždrijeb održan u Tallinnu smjestio je Hrvatsku u vrlo zahtjevnu skupinu A, zajedno s domaćinom Estonijom, moćnom Španjolskom i neugodnom Belgijom. Skupina B donosi okršaje Crne Gore, Francuske, aktualnog prvaka Italije i Danske.

Izbornik Marijan Budimir pozivao je na oprez:

"Kad se plasiraš među osam najboljih reprezentacija u Europi, svaki je protivnik težak. Izvukli smo Belgiju koja ima sve pobjede u oba kvalifikacijska ciklusa i Španjolsku koja nije primila gol u oba ciklusa. Riječ je o izuzetno kvalitetnim reprezentacijama poznatima po radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Tu je i Estonija koja će se htjeti dokazati kao domaćin", izjavio je Budimir.

Belgija je doista impresivna, s nizom pobjeda i polufinalnim nastupima na prethodnim prvenstvima. Španjolska, rekorder s devet naslova u U-16 i U-17 konkurenciji, tradicionalno je jedna od najjačih sila u mlađim kategorijama.

Hrvatska prvenstvo otvara 25. svibnja u Rakvereu protiv Belgije. Tri dana kasnije, 28. svibnja, slijedi dvoboj s domaćinom Estonijom na glavnom stadionu Lilleküla u Tallinnu, a grupnu fazu zaključuje 31. svibnja utakmicom protiv Španjolske, ponovno u Rakvereu. Po dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u polufinale. U nokaut fazi nema produžetaka; u slučaju neriješenog rezultata, pobjednik se odmah odlučuje izvođenjem jedanaesteraca.

Ovo prvenstvo bit će pravi test za generaciju 2009. godišta. Prolazak teške skupine bio bi ogroman uspjeh, no s obzirom na pokazanu kvalitetu i mentalnu snagu u kvalifikacijama, mladi Vatreni imaju se pravo nadati velikom rezultatu i borbi za medalje na europskoj pozornici.