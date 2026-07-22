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TRAŽE PREŽIVJELE /

Eksplozija ubila 12 radnika u tunelu, stigle snimke iz ruševina: Mnogi su još zarobljeni

Eksplozija ubila 12 radnika u tunelu, stigle snimke iz ruševina: Mnogi su još zarobljeni
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Foto: All India Radio News/X, screenshot

Vlada Sikkima na sjeveroistoku Indije je u odvojenom priopćenju kazala da je nesreću uzrokovalo 'izgaranje metana'

22.7.2026.
9:21
Dunja Stanković
All India Radio News/X, screenshot
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Najmanje 12 radnika poginulo je nakon što se dio tunela u izgradnji urušio nakon eksplozije plina u državi Sikkim na sjeveroistoku Indije, objavili su dužnosnici. Spasioci tragaju za još 13 osoba za koje se vjeruje da su ostale zarobljene od urušavanja u ponedjeljak.

Nacionalne snage za odgovor na katastrofe (NDRF) priopćile su da se tragedija dogodila oko 1,5 kilometra unutar tunela. 

U tunelu je radilo 27 ljudi. Dvoje ih je uspjelo pobjeći nakon eksplozije, a 25 njih ostalo je zarobljeno. 

"Od 25 radnika, do sada smo pronašli 12 tijela, a timovi rade na pronalaženju ostalih 13 muškaraca", kazao je šef policije Sonam D Bhutia za BBC u srijedu.  

Pokrenuta istraga tragedije

Policija je identificirala sedam žrtava. Jedna od njih je iz Sikkima, a ostalo su migranti iz Zapadnog Bengala, Uttarakhanda i Assama. 

Nesreća se dogodila "nakon iznenadnog curenja sumnjivog plina metana zarobljenog u stijenama, što je izazvalo eksploziju koja je stvorila guste pare i otrovne plinove", navode iz NHPC-a, a prenosi BBC.

Vlada Sikkima je u odvojenom priopćenju kazala da je nesreću uzrokovalo "izgaranje metana". 

Tunel u izgradnji, dizajniran za prijenos vode iz obližnje rijeke Teesta do turbina hidroelektrane, dio je većeg projekta u himalajskoj državi koji razvija državna Nacionalna korporacija za hidroelektrane (NHPC). 

Metan je prirodni plin koji se može zadržati pod zemljom. Ako se kod kopanja tunela ispusti u zatvoreni prostor, i dođe u kontakt s iskrom, može se zapaliti ili eksplodirati, pojasnio je vladin dužnosnik. 

Vlasti su fokusirale operaciju potrage i spašavanja na zonu od otprilike 200 metara gdje vjeruju da su ostali zarobljeni radnici. 

Glavni ministar Prem Singh Tamang osnovao je poseban istražni tim koji će istražiti kako je došlo do katastrofe. 

TunelIndijaEksplozijaTragedijaPotraga
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