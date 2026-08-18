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Ogroman teret na leđima Hajduka i Rijeke: Hrvatskoj mogu donijeti jackpot ili ju gurnuti u katastrofu

Ogroman teret na leđima Hajduka i Rijeke: Hrvatskoj mogu donijeti jackpot ili ju gurnuti u katastrofu
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Naša su dva kluba stavljena među četiri najznačajnija play-off meča u prostoru koeficijenata

18.8.2026.
17:48
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hajduk i Rijeka na posljednjoj su stepenici na putu u Konferencijsku ligu. Ovaj četvrtak igraju prve utakmice play-offa, a uspjeh ili ispadanje donosi ili odnosi jako puno. 

Bijeli protiv poljskog Rakowa prvo igraju doma u Splitu, a Rijeka protiv Midtjyllanda prvo gostuje u Danskoj. Poznata nogometna stranica koja se bavi podacima, analizama i kalkulacijama objavila je kako su upravo Hajduk i rijeka među onim klubovima koji nose puno na svojim leđima. 

Nordsjaelland - Sankt Gallen

Midtjylland - Rijeka

Hajduk - Rakow

Lugano - Maccabi

"Ovo su lako najznačajniji play-off mečevi u prostoru koeficijenata. Pobjednici će dobiti ogromno povećanje koeficijenta za državu, a gubitnici ostati s velikim deficitom. Tu nema srednjeg rješenja", napisali su iz Football Meets Data pa dodali: 

"A ovako to izgleda kada potencijalni negativni utjecaj eliminacije uskladimo s rizikom da se ona stvarno dogodi: Danska, Švicarska i Hrvatska žive na oštrici noža! Oni su glavni kandidati da ili osvoje jackpot po koeficijentu ili dožive katastrofu s koeficijentom sljedeći tjedan!"

Autori ističu kako stupac očekivanog gubitka množi očekivani negativni učinak eliminacije kluba s vjerojatnošću da se to stvarno dogodi, a na tablici gdje je koeficijent gubitka ponderiran vjerojatnošću izlaska svakog kluba prvo i drugo mjesto drže danski klubovi Midtjylland (-0.840) i Nordsjaelland (-0.798). Švicarski Sankt Gallen je treći (-0.752), a Hajduk četvrti (-0.739). Švicarski Lugano drži peto mjesto (-0.721), a Rijeka je šesta (-0.717).  

HajdukHnk RijekaKoeficijentPlay-off Konferencijske Lige
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