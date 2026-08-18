Ogroman teret na leđima Hajduka i Rijeke: Hrvatskoj mogu donijeti jackpot ili ju gurnuti u katastrofu

Hajduk i Rijeka na posljednjoj su stepenici na putu u Konferencijsku ligu. Ovaj četvrtak igraju prve utakmice play-offa, a uspjeh ili ispadanje donosi ili odnosi jako puno.

Bijeli protiv poljskog Rakowa prvo igraju doma u Splitu, a Rijeka protiv Midtjyllanda prvo gostuje u Danskoj. Poznata nogometna stranica koja se bavi podacima, analizama i kalkulacijama objavila je kako su upravo Hajduk i rijeka među onim klubovima koji nose puno na svojim leđima.

Nordsjaelland - Sankt Gallen

Midtjylland - Rijeka

Hajduk - Rakow

Lugano - Maccabi

"Ovo su lako najznačajniji play-off mečevi u prostoru koeficijenata. Pobjednici će dobiti ogromno povećanje koeficijenta za državu, a gubitnici ostati s velikim deficitom. Tu nema srednjeg rješenja", napisali su iz Football Meets Data pa dodali:

🇩🇰 Nordsjaelland v 🇨🇭 Sankt Gallen

🇩🇰 Midtjylland v 🇭🇷 Rijeka

🇭🇷 Hajduk v 🇵🇱 Rakow

🇨🇭 Lugano v 🇮🇱 Maccabi TA



are easily the most consequential PO matchups in the coefficient space.



Winners will get a huge country coefficient boost, losers are left with a big deficit.



No middle… https://t.co/rm84HifzXX — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2026

"A ovako to izgleda kada potencijalni negativni utjecaj eliminacije uskladimo s rizikom da se ona stvarno dogodi: Danska, Švicarska i Hrvatska žive na oštrici noža! Oni su glavni kandidati da ili osvoje jackpot po koeficijentu ili dožive katastrofu s koeficijentom sljedeći tjedan!"

And this is when we adjust the potential negative impact of elimination with the risk of it actually happening.



🇩🇰 Denmark

🇨🇭 Switzerland

🇭🇷 Croatia



are living on the knife's edge!



They are the prime candidates to either hit a coefficient jackpot or suffer a coefficient… pic.twitter.com/lHmNbcIhVv — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2026

Autori ističu kako stupac očekivanog gubitka množi očekivani negativni učinak eliminacije kluba s vjerojatnošću da se to stvarno dogodi, a na tablici gdje je koeficijent gubitka ponderiran vjerojatnošću izlaska svakog kluba prvo i drugo mjesto drže danski klubovi Midtjylland (-0.840) i Nordsjaelland (-0.798). Švicarski Sankt Gallen je treći (-0.752), a Hajduk četvrti (-0.739). Švicarski Lugano drži peto mjesto (-0.721), a Rijeka je šesta (-0.717).