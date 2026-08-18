Olivera Baljak: 'Sviđalo se to nekom ili ne, javnosti treba jedna Vedrana'

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je ranije danas nakon teške borbe s karcinomom, a neizbrisiv trag ostavila je u hrvatskom kulturnom nebu. Iza sebe je ostavila knjige i kolumne, ali i odlične predstave koje su se stvarale prema njezinim tekstovima.

U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u veljači 2014. godine premijerno je izvedena nagrađivana monodrama 'Kurva' u kojoj je Vedranine riječi na pozornici oživjela nacionalna dramska prvakinja Olivera Baljak.

Osebujna, provokativna i draga

"Općepoznato je da je Vedrana bila osebujna, kontroverzna, provokativna i vrlo izravna, te da je svoja stajališta i poglede rado dijelila s javnošću.

Oni koji su imali prilike upoznati je izbliza, nemalo bi se iznenadili koliko je znala biti pristupačna i draga. Naš odnos bio je i profesionalan i osoban. Za vrijeme procesa rada na monodrami Kurva, prema njezinim tekstovima, koje je dramatizirao i režirao Zijah Sokolović, njezine su intervencije bile minimalne iako je Zijahov pristup bio drukčiji od njezinih očekivanja. Iznenadilo me s koliko je uzbuđenosti i treme dočekala premijeru. To mi je, unatoč njezinoj izvanjskoj čvrstoći pa i beskrupuloznosti, govorilo o njezinoj ženskoj i ljudskoj krhkosti. Tako da je naš odnos uglavnom bio otvoren i suradljiv.

Igrala sam i u predstavi 'Dabogda da te majka rodila,' koju je prema njezinom romanu režirala Tanja Mandić Rigonat. Iako smo se poznavale od ranije, to je bila naša prva profesionalna suradnja", rekla je glumica.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vedranu su ili obožavali ili je nisu podnosili

"Iz iskustva znam da su njezini uprizoreni tekstovi privlačili pozornost publike a poznato je da su je rado igrali u u Beogradu i Ljubljani, gdje je bila rado viđen i cijenjen autor i gost.

Vedranu su ili obožavali ili je nisu podnosili. Na žalost njeno pero se ugasilo i tek sad ćemo osjetiti koliko nam nedostaje njezina izravna pa i opora duhovitost. Sviđalo se to nekom ili ne, javnosti treba jedna Vedrana.

Neka počiva u miru", za Net.hr dodala je glumačka diva.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uloga u monodrami Oliveri Baljak (70) donijela je nagradu "Zlata Nikolić" za najbolju ostvarenu žensku ulogu u dramskom programu HNK-a Ivana pl. Zajca u sezoni 2013./2014., a dvije umjetnice surađivale su i dvije godine ranije na predstavi 'Dabogda te majka rodila'. Tada je glumica utjelovila lik Depresije za koje je nagrađena Zlatnim smijehom na Danima satire i nagradom "Zlata Nikolić.