Bizarni estetski trend: Savršene cipele ponekad plaćaju zdravljem, osobito ove žene

Potraga za estetskim savršenstvom dovela je do fenomena poznatog kao "Cinderella complex", koji na hrvatskom prijevodu znači "Pepeljugin kompleks", no taj pojam u psihologiji označava nesvjesnu želju žena da netko drugi (princ) preuzme brigu o njihovom životu, a u industriji ljepote i ortopedije danas ima isključivo značenje vezano uz estetiku i sužavanje stopala. Taj trend osobito pogađa žene u dobi iznad 50 godina, potičući ih na kirurške zahvate na stopalima s ciljem nošenja dizajnerske obuće.

Iako se želja za estetski privlačnim stopalima može činiti bezazlenom, stručnjaci upozoravaju kako takve težnje često rezultiraju ozbiljnim zdravstvenim posljedicama, piše New York Post.

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Zašto se stopala mijenjaju s godinama?

Suprotno uvriježenom mišljenju da se veličina stopala ne mijenja nakon mladosti, malo je vjerojatno da će veličina obuće iz 20-ih godina odgovarati i u 50-ima. Tijelo žene u zreloj dobi prolazi kroz značajne hormonalne promjene, primarno uzrokovane menopauzom.

Smanjena razina estrogena dovodi do slabljenja vezivnog tkiva, zbog čega ligamenti gube elastičnost, a svodovi stopala se spuštaju. Promjene u tjelesnoj težini stvaraju dodatni pritisak, što uzrokuje širenje stopala. Kod žena koje su rodile, na promjene utječe i hormon relaksin, koji se oslobađa tijekom trudnoće, trajno opušta ligamente te može rezultirati povećanjem stopala za jedan do dva broja. Navedene promjene razlog su zbog kojeg velik broj žena nosi neadekvatnu obuću, što može dovesti do razvoja bolnih stanja i deformacija.

Cijena neudobnih cipela

Posljedice nošenja neadekvatne, preuske obuće znatno su ozbiljnije od privremene neugode. Dugotrajno nošenje takve obuće, posebice modela s visokim potpeticama, dovodi do razvoja trajnih deformacija. Najčešći problem su čukljevi (hallux valgus), bolna izbočina na bazi palca koji se pomiče prema ostalim prstima. Iako genetska predispozicija ima ulogu, neadekvatna obuća značajno pridonosi pogoršanju stanja.

Česte su i druge deformacije poput "čekićastih prstiju", spuštenih svodova i plantarnog fascitisa, koji uzrokuje bol u području pete. Pritom bol u stopalima nije izoliran problem; može se reflektirati na ostatak lokomotornog sustava i uzrokovati bolove u koljenima, kukovima i leđima.

Stručnjaci upozoravaju da takvi problemi značajno narušavaju kvalitetu života jer ograničavaju pokretljivost i sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

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'Pepeljugina operacija' rizičan estetski hir

Kada bol postane neizdrživa ili deformacije onemogućuju normalno funkcioniranje, neke se žene odlučuju za takozvanu "Pepeljuginu operaciju". Riječ je o skupu kirurških procedura, poput skraćivanja prstiju, sužavanja stopala ili uklanjanja čukljeva, čiji je primarni cilj estetska prilagodba stopala određenim modelima obuće.

Iako takvi zahvati mogu riješiti i medicinski problem, važno je razlikovati operacije iz medicinske nužde od onih isključivo estetske prirode. Kirurgija stopala nosi značajne rizike, osobito u starijoj životnoj dobi. Moguće komplikacije uključuju infekcije, probleme sa zacjeljivanjem, oštećenje živaca i razvoj kronične boli.

Oporavak je dugotrajan i zahtjevan, traje više mjeseci te podrazumijeva strogo mirovanje i nošenje specijalizirane ortopedske obuće. Također, uvijek postoji rizik da operativni zahvat neće ispuniti estetska očekivanja ili da će se deformacija s vremenom ponovno pojaviti.

Alternative operaciji

Prije donošenja odluke o kirurškom zahvatu, ključno je razmotriti sve neinvazivne opcije. Temelj prevencije i liječenja jest nošenje udobne i odgovarajuće obuće. Stručnjaci preporučuju kupovinu cipela u poslijepodnevnim satima, kada su stopala prirodno blago natečena.

Prilikom isprobavanja važno je stajati kako bi se stopala opteretila punom tjelesnom težinom, uzimajući u obzir da je jedno stopalo često neznatno veće. Obuću je stoga potrebno birati prema većem stopalu, pazeći da između najduljeg prsta i vrha cipele ostane dovoljno prostora (otprilike širine palca). Pritom je važno napustiti uvjerenje da se obuća mora "razgaziti" jer bi trebala biti udobna od prvog nošenja. Osim pravilnog odabira obuće, značajnu pomoć mogu pružiti i individualno izrađeni ortopedski ulošci koji korigiraju položaj stopala, kao i ciljane vježbe i fizikalna terapija.

Odluka o operativnom zahvatu u konačnici je osobna, no ključno je da bude utemeljena na potpunim informacijama. Prihvaćanje prirodnih tjelesnih promjena i davanje prednosti zdravlju ispred nerealnih estetskih ideala temelj je očuvanja zdravlja stopala. Prije donošenja konačne odluke, neophodna je konzultacija s ortopedom koji može procijeniti individualno stanje i preporučiti optimalno rješenje, bilo ono kirurško ili konzervativno.

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