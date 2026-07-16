Maloljetnik na motoru glumio frajera po Rovinju: Dobio je kaznu koju će dugo pamtiti

Rovinjska policija ovog tjedna stala je na kraj maloljetniku koji je mjesecima u kasnim noćnim satima uznemirivao građane.

Kako se navodi u priopćenju objavljenom u četvrtak, maloljetnik je, kako bi izazvao pozornost sugrađana, preradio auspuh na svojem motociklu, a potom je usred noći u Balskoj ulici u Rovinju izazivao vrlo glasnu buku dok ga je vozio.

Sve to trajalo je mjesecima - još od 29. travnja pa sve do ovog utorka.

Oduzeli mu motor

S obzirom na to da je postojala mogućnost da bi maloljetnik ponovno mogao koristiti motocikl za činjenje prekršaja, a uz to se radi o opasnom sredstvu kojim se može ugroziti ljudski život, policajci su mu ga privremeno oduzeli.

"Zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira policija protiv maloljetnika podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu", objavila je policija.