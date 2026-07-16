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ŽESTOKO KAŽNJEN /

Zaprepastio policiju na Črnomercu, nema što nije skrivio: Morali su ga uhititi

Zaprepastio policiju na Črnomercu, nema što nije skrivio: Morali su ga uhititi
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Foto: ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Vozač je dobio kaznu u iznosu od 2.190 eura

16.7.2026.
9:26
Erik Sečić
ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Zagrebačka policija u ponedjeljak poslijepodne uhitila je 55-godišnjeg vozača koji je na Črnomercu napravio niz prometnih prekršaja. 

Sve je počelo oko 16.30 sati, dok je 55-godišnjak u automobilu zagrebačkih registracija vozio Zagorskom ulicom u smjeru istoka. Prometni policajci su ga uočili, zaustavili te krenuli u nadzor vozila i vozača, nakon kojeg je uslijedio šok.

Utvrdili su da je 55-godišnjak ponavljač najtežih prometnih prekršaja te da je vozio bez vozačke dozvole. Ona mu je, kako ističe policija, oduzeta sve dok se ne podvrgne izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu na koji je upućen. 

Nema što nije skrivio 

Isto tako, njegovom autu je istekla prometna dozvola, a on ga nije odjavio u roku od 15 dana. Također je bio pijan, s 0,59 promila alkohola u krvi.

Uz sve to, njegov automobil bio je tehnički neispravan. Policajci su zamijetili puknuće lijevog svjetala i prednjeg desnog retrovizora, što predstavlja veći tehnički nedostatak. 

Nakon uhićenja, policija je vozača dovela na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. U optužnom prijedlogu predložila je da ga se proglasi krivim te da dobije jednomjesečnu zatvorsku kaznu, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim, izrekao mu traženu mjeru zabrane, ali umjesto zatvora dobio je novčanu kaznu u iznosu od 2.190 eura. 

PolicijaZagrebčrnomerecVozač
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