Dostavljač prišao prosvjednicima: Vrijeđao ih i dizao ruku u nacistički pozdrav

Nakon javne molitve krunice na Trgu bana Jelačića u Zagrebu došlo je do incidenta kada je dostavljač na biciklu prišao skupini građana koja prosvjeduje protiv takvih okupljanja.

Podsjetimo, molitelji se svake prve subote u mjesecu okupljaju na glavnim trgovima u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Tako je bilo i ove subote, kada je molitva u Zagrebu započela u 8.30 sati, a uz molitelje se okupila i skupina građana koja im se protivi.

Samo okupljanje prošlo je mirno, no nakon završetka molitve do prosvjednika je, kako piše Zagreb.info koji je objavio snimku incidenta, došao dostavljač na biciklu i počeo ih vrijeđati.

Prema snimci, muškarac je prosvjednicima upućivao psovke i uvrede, među ostalim i na temelju seksualne orijentacije. U jednom je trenutku dizao ruku u nacistički pozdrav te uzvikivao ime Adolfa Hitlera.

O događaju se oglasila i zagrebačka policija, koja je potvrdila da su im poznati i osoba i sam incident, prenosi 24sata.

"Poznati su podaci osobe kao i sam događaj. Također, policija je navedeno javno okupljanje snimala sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima", odgovorili su iz zagrebačke policije.

Dodali su da će snimke biti pregledane kako bi se utvrdilo je li bilo nezakonitog ponašanja.

"Snimke će se analizirati kako bi se utvrdilo postojanje protupravnih ponašanja te sukladno utvrđenom poduzele daljnje mjere i radnje", poručili su iz policije.