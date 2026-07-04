FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT NAKON MOLITVE /

Dostavljač prišao prosvjednicima: Vrijeđao ih i dizao ruku u nacistički pozdrav

Dostavljač prišao prosvjednicima: Vrijeđao ih i dizao ruku u nacistički pozdrav
×
Foto: Screenshot 'Facebook'/Zagreb.info

'Snimke će se analizirati kako bi se utvrdilo postojanje protupravnih ponašanja te sukladno utvrđenom poduzele daljnje mjere'

4.7.2026.
13:55
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Zagreb.info
VOYO logo
VOYO logo

Nakon javne molitve krunice na Trgu bana Jelačića u Zagrebu došlo je do incidenta kada je dostavljač na biciklu prišao skupini građana koja prosvjeduje protiv takvih okupljanja.

Podsjetimo, molitelji se svake prve subote u mjesecu okupljaju na glavnim trgovima u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Tako je bilo i ove subote, kada je molitva u Zagrebu započela u 8.30 sati, a uz molitelje se okupila i skupina građana koja im se protivi.

Samo okupljanje prošlo je mirno, no nakon završetka molitve do prosvjednika je, kako piše Zagreb.info koji je objavio snimku incidenta, došao dostavljač na biciklu i počeo ih vrijeđati.

Prema snimci, muškarac je prosvjednicima upućivao psovke i uvrede, među ostalim i na temelju seksualne orijentacije. U jednom je trenutku dizao ruku u nacistički pozdrav te uzvikivao ime Adolfa Hitlera.

O događaju se oglasila i zagrebačka policija, koja je potvrdila da su im poznati i osoba i sam incident, prenosi 24sata.

"Poznati su podaci osobe kao i sam događaj. Također, policija je navedeno javno okupljanje snimala sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima", odgovorili su iz zagrebačke policije.

Dodali su da će snimke biti pregledane kako bi se utvrdilo je li bilo nezakonitog ponašanja.

"Snimke će se analizirati kako bi se utvrdilo postojanje protupravnih ponašanja te sukladno utvrđenom poduzele daljnje mjere i radnje", poručili su iz policije.

MoliteljiGlavni TrgTrg Bana Josipa JelacicaZagrebDostavljačZagrebačka Policija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike