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NEVJEROJATNI DETALJI /

Poljak pokrao Hrvata, zaključao ga u stanu, pa pokušao pobjeći njegovim autom izvan Hrvatske

Poljak pokrao Hrvata, zaključao ga u stanu, pa pokušao pobjeći njegovim autom izvan Hrvatske
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Potom ga je zaključao i njegovim automobilom bježao izvan Hrvatske

9.7.2026.
12:35
Hina
Goran Kovacic/PIXSELL
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Poljski državljanin pokrao je poznanika, hrvatskog državljanina, zaključao ga u njegovu stanu u Rijeci, te pokušao pobjeći njegovim automobilom iz Hrvatske, izvijestila je PU primorsko-goranska u četvrtak.

Policija 31-godišnjeg Poljaka sumnjiči da je između 23. i 24. lipnja iskoristio povjerenje 45-godišnjaka u njegovu stanu te mu ukrao mobitel, torbicu s novcima, dokumentima i drugim predmetima te ključ osobnog automobila i ulaznih vrata stana.

Potom ga je zaključao i njegovim automobilom bježao izvan Hrvatske.

U pritvoru

Poljak je kazneno prijavljen za krađu i protupravno oduzimanje slobode te predan pritvorskom nadzorniku. Hrvatski državljanin je oštetećen za oko 4300 eura, izvijestila je primorsko-goranska policija.

KrađaRijekaPolicija
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