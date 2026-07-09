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'PRANJE NOVCA I ZLOUPORABA' /

Uhićen Josip Horvat 'Bambo': Otkriveni prvi detalji

Uhićen Josip Horvat 'Bambo': Otkriveni prvi detalji
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Foto: Ilustracija: Robert Anic/PIXSELL

U pitanju je postupanje u predmetu koji je ranije pokrenut protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Gradina Marka Ajčeka

9.7.2026.
11:58
danas.hr
Ilustracija: Robert Anic/PIXSELL
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Policija je po nalogu Uskoka u četvrtak ujutro uhitila Josipa Horvata zvanog Bambo. Kako doznaje Jutarnji list, razlog je sumnja u kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca.

Jutarnji neslužbeno doznaje da je riječ o nastavku postupanja u predmetu koji je ranije pokrenut protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Gradina Marka Ajčeka. Ajček i još šest osoba obuhvaćeni su velikom istragom USKOK-a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca.

Ajčeka se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a uhićeni su bili i Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković, koje se tereti da su u tome pomagali načelniku te sudjelovali u pranju novca.

Ajčeka se sumnjiči da je financijskim malverzacijama oštetio proračun Općine Gradina za najmanje 1.289.890,79 eura, pri čemu je, u međuvremenu ugašena, tvrtka Projekt Gradnja Vir stekla nepripadnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.013.869,53 eura.

Josip HorvatHdzPranje NovcaZlouporaba Položaja I Ovlasti
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