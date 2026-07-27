Petrol se oglasio o ograničenju cijene griva: 'Povećava se pritisak na poslovanje'

Nakon što je Vlada u ponedjeljak intervenirala na tržištu goriva te na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o trošarinama i najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata, iz Petrola za RTL Danas komentirali su ograničenje od 300 litara i nove mjere na poslovanje distributera.

Poručili kako su nagle promjene na burzama ponovno dovele do poremećaja na globalnom tržištu i dodatno otežale poslovanje ali i da će unatoč izazovnim okolnostima, nastaviti osiguravati sigurnu i neometanu opskrbu tržišta.

Njihov odgovor u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Nagle burzovne promjene i izrazita volatilnost tržišta energenata nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku ponovno su dovele do značajnih poremećaja na globalnom tržištu te dodatno otežale poslovanje. Kao odgovor na takve okolnosti uvedeno je novo ograničenje cijena goriva, koje dodatno povećava pritisak na održivo poslovanje. Unatoč tome, činit ćemo sve kako bismo osigurali sigurnu i neometanu opskrbu tržišta. Nadamo se da će se tržišne i regulatorne okolnosti uskoro stabilizirati te omogućiti održivo poslovanje", poručuju iz Petrola.

Odgovor INA-e

INA je ranije također komentirala najnoviji potez Vlade. Iz kompanije ističu kako situaciju kontinuirano prate te će svoje aktivnosti prilagođavati razvoju okolnosti.

"INA će, kao i do sada, postupati u skladu s odlukama nadležnih institucija i nastavlja osiguravati stabilnu opskrbu tržišta. Ograničenje količine točenja goriva uvedeno je kao privremena operativna mjera kako bi se osigurala dostupnost proizvoda svim kupcima.

Situaciju kontinuirano pratimo te ćemo svoje aktivnosti prilagođavati razvoju okolnosti. Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, a INA poduzima sve potrebne korake kako bi opskrba tržišta ostala nesmetana. Kupce pozivamo na odgovornu kupnju, u skladu sa stvarnim potrebama", poručuju iz INA-e.

Nove cijene goriva od utorka

Podsjetimo, od utorka su na snazi nove najviše maloprodajne cijene goriva:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 8 centi)

Eurodizel: 1,75 eura po litri (poskupljenje od 16 centi)

Plavi dizel: 1,21 euro po litri (poskupljenje od 19 centi)

Uz nove cijene, na snazi ostaje i ograničenje količine točenja goriva od 300 litara po jednom točenju, uvedeno kao privremena mjera radi osiguravanja dostupnosti proizvoda svim kupcima.