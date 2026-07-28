Upozorenje turistima: 'U svakom trenutku slijedite upute vlasti i hitnih službi'

Španjolske vlasti proglasile su izvanredno stanje od nacionalnog interesa zbog golemih šumskih požara koji haraju zemljom, prisiljavajući tisuće stanovnika i turista na evakuaciju. Ovo je prvi put da se takva mjera poduzima zbog šumskih požara, što svjedoči o ozbiljnosti situacije. Nebo iznad pogođenih regija obojeno je u zlokobno crvenu boju, a gusti dim otežava disanje i smanjuje vidljivost. Dok se vatrogasci nadljudskim naporima bore s vatrenom stihijom, meteorolozi upozoravaju da ekstremno visoke temperature i suša neće popustiti, dodatno povećavajući rizik od širenja vatre.

Više od deset tisuća ljudi evakuirano

Situacija na terenu je dramatična. Tri velika požara, od kojih dva zapadno od Madrida prijete spajanjem u jedan mega-požar, progutala su već oko 77.000 hektara šume i raslinja. Zbog neposredne opasnosti, vlasti su naredile evakuaciju ili preventivno zatvaranje u domove za više od 120.000 ljudi.

Za tisuće evakuiranih, neizvjesnost je najveći neprijatelj; mnogi su napustili svoje domove noseći samo najnužnije stvari, ne znajući hoće li se imati kamo vratiti. Proglašenje izvanrednog stanja omogućava središnjoj vladi bolju koordinaciju resursa, uključujući vojsku i specijalizirane zračne snage, kako bi se učinkovitije suprotstavili stihiji koja prijeti naseljima i nacionalnim parkovima. Španjolski premijer Pedro Sánchez izravno je povezao sve češće i razornije požare s posljedicama klimatske krize. Zbog razmjera katastrofe, Španjolska je zatražila i pomoć od Europske unije.

Prometni kolaps i upozorenja vozačima

Osim borbe s vatrom, vlasti se suočavaju i s velikim problemima u prometu. U utorak ujutro, španjolska Glavna uprava za promet objavila je na društvenoj mreži X da je čak 47 cesta i dalje zatvoreno. "Molimo vas da izbjegavate putovanja cestama u zapadnom dijelu Sierra de Madrid, u zonama požara u Ávili, Toledu i Castellónu te da se informirate putem službenih kanala", stoji u njihovoj objavi. Ovo upozorenje nije samo preporuka, već ozbiljan apel građanima da ne opterećuju cestovnu mrežu koja je ključna za prolazak vatrogasnih vozila i konvoja za evakuaciju.

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Svaki nepotreban automobil na cesti može značiti izgubljene minute u borbi za spašavanje života i imovine. Zatvaranje cesta najviše pogađa pokrajine Ávila, Castellón, Madrid i Toledo.

Vrućine ne popuštaju, opasnost na ekstremnoj razini

Dodatnu zabrinutost stvara i vremenska prognoza. Španjolska nacionalna meteorološka služba AEMET potvrdila je da će toplinski val potrajati, uz "intenzivnu vrućinu i sušu koje ponovno podižu opasnost od požara na vrlo visoku ili ekstremnu razinu". Ekstremna razina opasnosti znači da su uvjeti idealni za eksplozivno širenje požara. Suha vegetacija, niska vlažnost zraka i visoke temperature, potpomognute povremenim vjetrom, stvaraju smrtonosnu kombinaciju u kojoj se i najmanja iskra može pretvoriti u katastrofalni požar u samo nekoliko minuta. Upozorili su kako se očekuje da će se takve okolnosti nastaviti i u narednim danima. Prognoze su neumoljive, s temperaturama koje će u Madridu dosezati 39 Celzijevih stupnjeva, dok se u Toledu očekuje paklenih 41°C.

Savjeti za putnike i turiste

Unatoč kaosu u pogođenim područjima, turistička putovanja u druge dijelove Španjolske se nastavljaju, no oprez je nužan i za brojne hrvatske turiste. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) Republike Hrvatske za sada nije izdalo posebno upozorenje za putovanja vezano uz požare, no pozivaju na općenit oprez.

S druge strane, vlade poput Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a izdale su upozorenja za svoje građane, savjetujući im da "u svakom trenutku slijede upute lokalnih vlasti i hitnih službi, provjeravaju najnovije informacije i zovu 112 ako im je potrebna hitna pomoć". Ovaj savjet vrijedi za sve putnike, pa tako i za hrvatske državljane.

Preporučuje se fleksibilnost u planovima putovanja, posebno ako odredište leži u blizini rizičnih područja. Iako popularna obalna odmarališta trenutno nisu izravno ugrožena, situacija se može brzo promijeniti.

Vatrena stihija hara i Francuskom

Problem šumskih požara nije ograničen samo na Španjolsku. Vatrena stihija hara i dijelovima susjedne Francuske, gdje su vlasti također morale provesti masovne evakuacije. Ukupno je u te dvije europske zemlje svoje domove moralo napustiti oko 300.000 ljudi. Ovi događaji nisu izolirani incidenti, već dio šireg obrasca koji pogađa cijeli Mediteran, uključujući i Hrvatsku koja se i sama svako ljeto suočava sa sličnim izazovima.

Znanstvenici već godinama upozoravaju da će klimatske promjene donijeti duža, toplija i suša ljeta, čineći regiju sve podložnijom razornim požarima. Ovo ljeto podsjetnik je da je vrijeme za odlučnije djelovanje već odavno stiglo.

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