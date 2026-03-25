EU pokreće novu strategiju za borbu protiv šumskih požara: Prošle godine spaljeno više od milijun hektara

Budući da šumski požari postaju sve veći, češći i destruktivniji, Europska komisija predstavlja novi integrirani pristup upravljanju rizicima od šumskih požara. Strategija obuhvaća prevenciju, pripravnost, odgovor i oporavak. Tim holističkim pristupom povećat će se otpornost Europe na sve veću prijetnju od šumskih požara i osigurati snažnija zaštita Europljana i okoliša, kao i njezine infrastrukture i kulturne baštine.

U skladu sa strategijom Unije za pripravnost, današnja komunikacija sadržava smjernice o tome kako bolje spriječiti šumske požare, pripremiti se za njih, odgovoriti na njih i oporaviti se od njih, s primjerima i preporukama o tome kako nacionalna i regionalna tijela te drugi dionici mogu provesti taj okvir.

Očekuje se da će se veličina i intenzitet šumskih požara pogoršati diljem kontinenta. Europa je 2025. doživjela najgoru sezonu šumskih požara od početka rekorda, s više od milijun hektara spaljenih. To je posljedica sve intenzivnijih klimatskih promjena i drugih pokretača. Obnova europske prirode stoga je ključna jer su zdravi ekosustavi otporniji na šumske požare.

Smjernice za prevenciju

Zbog toga se Komisija snažno usredotočuje na prevenciju. Predlaže jačanje potpore mjerama za sprečavanje šumskih požara koje se temelje na ekosustavu. Cilj je izgraditi krajolik otporan na požare i ublažiti rizik od šumskih požara i njihov utjecaj zaštitom prirode i obnovom prirode. U tu je svrhu Komisija danas donijela smjernice o mreži Natura 2000 i klimatskim promjenama, u kojima se pružaju savjeti za strukturirani pristup prilagodbi klimatskim promjenama za područja mreže Natura 2000.

U smjernicama je prikazano i kako promicati otporno planiranje krajobraza i mjere za smanjenje rizika od šumskih požara, u skladu s ciljevima očuvanja tih područja. Osim toga, pojašnjava se fleksibilnost za države članice u upravljanju područjima mreže Natura 2000 u slučaju izvanrednih situacija, kao što su šumski požari, kada su brzi odgovori ključni za spašavanje ljudi i zaštitu bioraznolikosti.

Kako bi pomogla u dugoročnom planiranju, Komisija će pružiti ažurirane smjernice za procjenu rizika koje države članice mogu uključiti u svoja nacionalna izvješća.

Građani zabrinuti zbog prirodnog fenomena

Građani diljem Europe zabrinuti su zbog sve veće prijetnje od šumskih požara. Prema nedavnom istraživanju Europske agencije za okoliš, polovica ispitanih građana zabrinuta je zbog tog prirodnog fenomena. Komisija želi da ljudi budu svjesniji njezinih rizika i da uključe građane u pripravnost za šumske požare u skladu sa strategijom Unije za pripravnost.

Nastavit će rad na uključivanju pripravnosti u osposobljavanje obrazovnog osoblja, promicanju pripravnosti u programima EU-a za mlade u tom području te promicanju mogućnosti razmjene i volontiranja u području pripravnosti na šumske požare. Komisija je u tu svrhu organizirala poseban europski panel građana i građanki.

U okviru jačanja pripravnosti Komisija će nastaviti predpozicionirati vatrogasce u rizičnim područjima i promicati razmjenu stručnjaka za gašenje požara. Promicat će se i razmjena iskustava i daljnja suradnja s regijama diljem svijeta sklonima šumskim požarima. Države članice i dionici bit će obaviješteni o posebnim mogućnostima financiranja.

Europski informacijski sustav za šumske požare

Komisija će dodatno razviti Europski informacijski sustav za šumske požare uz potporu satelita Copernicus, čime će poboljšati svoje alate za rano upozoravanje i praćenje požara. Razvit će se nove sposobnosti za standardizirano modeliranje rizika na paneuropskoj razini kako bi se lakše utvrdile najbolje prakse za smanjenje rizika od požara i povećala otpornost krajolika. Komisija nastavlja razvijati i alate za modeliranje šumskih požara potpomognute umjetnom inteligencijom kako bi poduprla donošenje odluka.

Osim toga, vatrogasna flota sustava rescEU proširit će se nabavom 12 vatrogasnih zrakoplova i pet helikoptera. Prvi helikopter flote sustava rescEU, isporučen Rumunjskoj u siječnju 2026., bit će spreman za sezonu šumskih požara 2026.

Komisija radi na uspostavi europskog vatrogasnog centra na Cipru koji bi služio kao regionalni centar za osposobljavanje, vježbe i sezonsku spremnost. Imat će dvostruku ulogu: operativnu, odgovor na krizne situacije povezane s šumskim požarima i izgradnju kapaciteta.

Komisija predlaže i prikupljanje podataka kako bi se bolje razumjeli i smanjili dugoročni zdravstveni rizici s kojima se vatrogasci suočavaju, a koji su povezani s njihovom izloženošću opasnim uvjetima i otrovnim tvarima. Naposljetku, Komisija će promicati razmjenu najboljih praksi za metode oporavka nakon požara i podupirati obnovu nakon katastrofa prema ekosustavima otpornijima na klimatske promjene. Kako bi se ti napori učvrstili, Komisija će predstaviti prijedlog preporuke Vijeća o integriranom upravljanju rizikom od šumskih požara.

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni 'šumar' stigao zagrebačkim vatrogascima: Doznali smo kako će im pomoći u borbi s požarima