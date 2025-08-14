Vatreni pakao u Europi: Požari gutaju kuće i šume, troje vatrogasaca izgubilo život

Tisuće vatrogasaca u četvrtak se bore protiv šumskih požara koji haraju diljem južne Europe, a vlasti vjeruju da je dio njih podmetnut.

Europska unija poslala je pojačanje Grčkoj i Španjolskoj za borbu protiv vatre koja je ubila troje vatrogasaca, uništila domove, stambene zgrade i velika poljoprivredna i šumska zemljišta te primorala tisuće ljudi na evakuaciju.

Vruća i suha ljeta uobičajena su na Sredozemlju, no znanstvenici upozoravaju da šumski požari ojačani intenzivnim vrućinama i snažnim vjetrovima postaju sve destruktivniji te ih je sve teže obuzdati.

Vatrogasci se teško bore protiv vatre koja prijeti životima i imovini od Portugala i Španjolske do Albanije i Grčke. Samo na Iberski poluotok odnosi se polovina od ukupno 500 tisuća izgorjelih hektara na području EU-a ove godine.

Foto: Profimedia

Visoke temperature povećavaju opasnost

U Grčkoj se više od 200 vatrogasaca, uz 11 kanadera i helikoptera, bori protiv požara u blizini lučkog grada Patrasa na zapadu Peloponeza. Visoke temperature povećavaju opasnost od novih požara.

"U takvim je okolnostima dovoljna samo iskra da zapali vatru koja ubrzo može izmaknuti kontroli”, upozorio je grčki ministar civilne zaštite i klimatskih promjena Giannis Kefalogiannis.

Kod Patrasa je uhićeno troje osoba za koje se vjeruje da su namjerno palili vatru kod Patrasa. Grčka ove godine ima spremno rekordnih 18 tisuća vatrogasaca.

Troje vatrogasaca, uključujući dobrovoljne, poginulo je u Španjolskoj ovaj tjedan. Zemlja se nosi s toplinskim valom već 11. dan, s temperaturama koje ponegdje dosežu do 44 stupnjeva.

U četvrtak u Španjolskoj nastanjenim područjima prijeti 11 velikih požara, zbog čega su vlasti morale evakuirati devet tisuća stanovnika te zatvoriti prometnice i prekinuti željeznički promet.

U Portugalu se gotovo tisuću vatrogasaca već jedanaesti dan bori protiv požara u blizini pitoresknog planinskog sela Piodaoa. Vojnici, vatrogasci i volonteri se u Albaniji bore uz pomoć talijanskog kanadera između Delvine i Gjirokastre.

Albanski premijer Edi Rama u četvrtak je objavio da je od lipnja identificirano 137 piromana, a nekoliko njih je uhićeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatra, vjetar i vrućina: kako je izgledala borba za spašavanje kuća u Dalmaciji