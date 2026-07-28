Francuska i Španjolska spremaju se za novi toplinski val dok se vatra bliži Bordeauxu

Španjolska i Francuska pripremaju se za nove toplinske valove, pri čemu se očekuje da će temperature u pojedinim regijama premašiti 40 stupnjeva Celzijusa. Španjolska državna meteorološka služba predviđa da će se ovi ekstremni vremenski uvjeti zadržati najmanje do nedjelje te upozorava na ekstremnu opasnost od požara dok se vatrogasci i dalje bore s nekim od najtežih požara u povijesti zemlje, piše BBC.

Francuske jugozapadne regije Gironde i Landes pod žutim su upozorenjem zbog toplinskog vala čiji se vrhunac očekuje u srijedu, što dodatno otežava napore za stavljanje pod nadzor vrlo nepredvidivih požara u Girondeu.

Gradonačelnik Bordeauxa izjavio je da se priprema za sve scenarije jer se jedan od požara koji haraju Francuskom nalazi na udaljenosti od 15 kilometara od tog jugozapadnog grada.

'Požar bez presedana'

"Pripremamo se za smještaj velikog broja ljudi u slučaju da se nalože daljnje evakuacije", rekao je Thomas Cazenave. U Francuskoj je evakuirano oko 220.000 ljudi, a u Španjolskoj više od 100.000. Ondje požari nekontrolirano gore zapadno od Madrida.

Predsjednik Emmanuel Macron, koji je posjetio područje pogođeno požarima u regiji Gironde, izjavio je da se zemlja suočava s "požarom bez presedana" - "najtežim od Drugog svjetskog rata". Macron je rekao da je manji požar u regiji Landes stavljen pod nadzor, no da se borba nastavlja u susjednoj regiji Gironde.

Iako su vatrogasci u ponedjeljak postigli napredak, Macron je upozorio da će temperature ponovno rasti, vjetar je i dalje prisutan, stoga moraju ostati ponizni. Ranije je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio da požar "živi vlastitim životom".

Jerome Steffe, gradonačelnik Cestasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će ovo biti "požar stoljeća". Opisao je kako je tijekom noći, kada se požar prije dva dana naglo proširio, iz njegova mjesta evakuirano 17.000 stanovnika. Naveo je da je dosad u regiji izgorjelo 42.000 hektara zemljišta te uništeno 240 kuća.

"Situacija je u mom gradu doista katastrofalna", dodao je.

Dobivena tek mala bitka

Iako se požar više ne širi tako brzo, rekao je da su njegove ekipe dobile tek malu bitku te naglasio da i dalje postoji opasnost od letećeg žara ili nagle promjene smjera vjetra.

"Ulažemo svu energiju u stvaranje zaštitnih protupožarnih pojaseva", objasnio je, no priznao je: "Svi smo u strahu pred ovom situacijom." Francuski ministar Sébastien Lecornu upozorio je da zemlja "prolazi kroz sezonu požara bez presedana", s obzirom na to da je od siječnja izgorjelo 116.085 hektara i zabilježeno 13.566 izbijanja požara. Ministar je u objavi na platformi X otkrio da je devet od deset požara "uzrokovano ljudskim djelovanjem, a većina nastaje zbog nepažnje: opuška cigarete, roštilja ili radova izvedenih bez potrebnih mjera opreza".

No, također je istaknuo da nisu svi ti požari slučajni te da su neki namjerno podmetnuti, dodavši da je od 6. srpnja uhićeno 162 ljudi. Šumski požari bukte i u nekoliko drugih francuskih regija, uključujući Var i Landes, kao i u departmanu Gornja Korzika na otoku Korzici.

Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava

U međuvremenu, susjedna Španjolska u ponedjeljak je ušla u peti dan izvanrednog stanja zbog razornih šumskih požara zapadno od glavnog grada Madrida. BBC Verify analizirao je satelitske snimke koje prikazuju širenje požara zapadno od Madrida, a koji je dosad zahvatio više od 27.000 hektara.

Satelitske snimke, zabilježene 24. i 26. srpnja, prikazuju širenje vatre tijekom ta dva dana nakon što su se požari na područjima Almoroxa, Ville del Prado i San Martín de Valdeiglesiasa spojili u jedan veliki požar. Snimke prikazuju brzo širenje opožarenog područja kako se požar širio.

Lokalni dužnosnici upozorili su da se regija suočava s najgorim požarima u svojoj povijesti. Klimatske promjene uzrokuju porast temperatura diljem svijeta, a Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava - dvostruko brže od globalnog prosjeka - prema podacima Službe za klimatske promjene Copernicus. To dovodi do češćih ljetnih toplinskih valova, većeg pritiska na europske zalihe vode i intenzivnijih šumskih požara.