Legionella uzrokuje dvije različite bolesti: Jedna može biti kobna, a evo kako se liječi

Roditelji mališana zabrinuti su jer je u zagrebačkom vrtiću u Selskoj ulici tijekom redovitog ispitivanja vode u tom područnom objektu pronađena prisutnost bakterije Legionelle u sustavu tople vode. Nasreću, nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. U ostalim objektima Dječjeg vrtića, uključujući i centralni objekt u Zorkovčevoj, analiza je pokazala da je voda ispravna.

Što je Legionella?

Legionella je bakterija koja je postala poznata javnosti nakon zagonetne epidemije upale pluća 1976. godine među članovima Američke legije u Philadelphiji. Iako je prisutna u prirodi, opasnost nastaje kada uđe u vodene sustave koje je stvorio čovjek, gdje pronalazi idealne uvjete za razmnožavanje.

Infekcija Legionellom može izazvati dvije različite bolesti, od blažeg oblika sličnog gripi do teške i po život opasne upale pluća.

Bakterije iz roda Legionella prirodni su stanovnici slatkovodnih okruženja poput rijeka, jezera i vlažnog tla. Postoji više od 60 različitih vrsta, no za većinu infekcija kod ljudi, čak do 90 posto, odgovorna je vrsta Legionella pneumophila. Problem nastaje kada ove bakterije dospiju u složene vodovodne mreže velikih zgrada poput hotela, bolnica, trgovačkih centara ili u rashladne tornjeve.

Ondje pronalaze savršene uvjete za rast. Najbolje se razmnožavaju u toploj, stajaćoj vodi, na temperaturama između 25 i 42 Celzijeva stupnja. Njihovom rastu pogoduju i naslage kamenca, hrđe i sluzavi sloj poznat kao biofilm, koji se stvara na unutarnjim stijenkama cijevi i spremnika. U takvom okruženju, zaštićene unutar biofilma ili parazitirajući na drugim mikroorganizmima poput ameba, legionele mogu preživjeti i umnožiti se do opasnih koncentracija.

Kako se prenosi Legionella?

Ključni način prijenosa Legionelle je udisanje sitnih kapljica vode, odnosno aerosola, koji sadrži bakterije. Važno je naglasiti da se bolest ne prenosi pijenjem kontaminirane vode, osim u vrlo rijetkim slučajevima aspiracije (kada tekućina slučajno uđe u pluća), niti se širi s osobe na osobu.

Izvori zaraze su najčešće umjetni sustavi koji stvaraju vodeni aerosol. To uključuje:

Rashladne tornjeve i velike klimatizacijske sustave

Tuševe i slavine u hotelima, bolnicama i domovima

Hidromasažne kade i bazene (whirlpool)

Ukrasne fontane

Ovlaživače zraka i opremu za respiratornu terapiju

Zbog toga su epidemije često povezane s boravkom u hotelima, bolnicama, lječilištima ili radom u velikim industrijskim postrojenjima. Kućni klima uređaji ili oni u automobilima koji ne koriste vodu za hlađenje ne predstavljaju rizik.

Legionarska bolest i Pontijačka groznica

Infekcija Legionellom, poznata pod zajedničkim nazivom legioneloza, može se očitovati u dva klinička oblika: Legionarska bolest i Pontijačka groznica. Koji će se oblik razviti ovisi o nizu čimbenika, uključujući imunosni status zaražene osobe i količinu udahnutih bakterija.

Simptomi Legionarske bolesti

Legionarska bolest je teži i znatno opasniji oblik infekcije. Riječ je o teškom obliku atipične upale pluća koja, ako se ne liječi, može biti smrtonosna. Inkubacija traje od dva do deset dana, a simptomi često počinju naglo.

Početni znakovi uključuju visoku tjelesnu temperaturu (često iznad 40 °C), zimicu, glavobolju i bolove u mišićima. Unutar nekoliko dana razvijaju se respiratorni simptomi poput suhog kašlja, koji kasnije može postati produktivan sa sluzi ili tragovima krvi, kratkoće daha i boli u prsima, piše Mayo Clinic.

Često su prisutni i gastrointestinalni simptomi poput mučnine, povraćanja, proljeva i bolova u trbuhu, kao i neurološki simptomi poput smetenosti ili letargije. Stopa smrtnosti kreće se od šest do deset posto, no kod bolničkih infekcija ili kod osoba s oslabljenim imunitetom može doseći i do 50 posto.

Simptomi Pontijačke groznice

Pontijačka groznica je blaži, samoograničavajući oblik bolesti bez upale pluća. Inkubacija je znatno kraća, od 24 do 48 sati. Simptomi su slični gripi: povišena temperatura, drhtavica, glavobolja, bolovi u mišićima i opća slabost.

Bolest obično prolazi sama od sebe unutar tjedan dana i ne zahtijeva liječenje antibioticima. Vjeruje se da je napadna stopa kod izloženih osoba vrlo visoka, ponekad i preko 90 posto.

Tko je najviše ugrožen?

Neće svaka osoba izložena Legionelli razviti bolest. Rizik od obolijevanja, osobito od teškog oblika Legionarske bolesti, značajno je veći kod određenih skupina. To su prije svega osobe starije od 50 godina, pušači (jer pušenje oštećuje pluća i smanjuje njihovu obrambenu sposobnost) te osobe s oslabljenim imunosnim sustavom.

U tu skupinu spadaju pacijenti s karcinomom, HIV-om, primatelji organa koji uzimaju imunosupresive te osobe na terapiji kortikosteroidima. Kronične bolesti poput dijabetesa, kronične plućne bolesti te bubrežne ili jetrene insuficijencije također povećavaju rizik.

Dijagnoza i liječenje Legionelle

Budući da se simptomi Legionarske bolesti preklapaju sa simptomima drugih upala pluća, za potvrdu dijagnoze nužni su laboratorijski testovi. Najčešće korištena metoda je test detekcije antigena u urinu, koji je brz i pouzdan za najčešći serotip L. pneumophile. Zlatni standard je kultura bakterije iz respiratornog uzorka, što omogućuje preciznu identifikaciju uzročnika.

Liječenje Legionarske bolesti provodi se antibioticima, najčešće iz skupine makrolida (poput azitromicina) ili fluorokinolona. Rano započinjanje odgovarajuće antibiotske terapije ključno je za ishod bolesti i značajno smanjuje rizik od komplikacija i smrti. Oporavak može biti dugotrajan i trajati tjednima ili čak mjesecima. S druge strane, Pontijačka groznica ne zahtijeva specifično liječenje.

Prevencija legioneloze temelji se na redovitom održavanju i dezinfekciji vodenih sustava, posebno u javnim i komercijalnim objektima. Kontrola temperature vode, sprječavanje stagnacije i redovito čišćenje ključni su koraci u smanjenju rizika od širenja ove potencijalno opasne bakterije.

