Filmska sačekuša u Turopolju: Razbijen dilerski lanac, nevjerojatno kakvo su oružje imali

Policija je otkrila detalje višemjesečne akcije kojom je razbijen lanac preprodaje droge na području više županija.

Rasplet je bio na autocesti u Turopolju, a kod uhićenih su pronađene bombe i oružje, što upućuje, kažu u policiji, na ozbiljan sigurnosni rizik i mogućnost nasilnih obračuna.

Automatski pištolj, streljivo, prigušivač, nož, improvizirana eksplozivna naprava s gotovo pola kilograma TNT-a i ručna bomba. Sve je pronađeno u automobilu dvojice muškaraca. "Oprema koja ukazuje na ozbiljnu odlučnost da se takvo oružje i eksplozivne tvari primijene. To je ono što nas zabrinjava u slučajevima dilanja droge", kazao je načelnik PU sisačko-moslavačke Alenko Vrđuka.

Istraga trajala mjesecima

Muškarce u 30-im godinama razotkrila je Policijska uprava sisačko-moslavačka nakon višemjesečne istrage.

"A uz sve to su se bavili nezakonitom proizvodnjom i prometom droga na području više policijskih uprava, odnosno na području više županija. Zato i je to istraživanje bilo složeno jer se radi o PU Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, išli su na više županija koje smo mi sve morali pokrivati. Na kraju je uslijedila reakcija, odnosno zaustavljanje prilikom koje je pronađena i droga", opisao je Robert Ramušćak, voditelj Službe kriminalističke policije PU sisačko-moslavačke.

U pretresu automobila, uz oružje, pronađen je i kilogram amfetamina, poznatog kao speed i gotovo 50 grama kokaina. Zaustavili su ih kada su krenuli prema Zagrebu radi nabave droge. "Nije bilo pružanje otpora zato što smo se dobro pripremili, na vrijeme smo reagirali, zaustavili smo ih na izlazu s autoceste, mi smo birali poziciju i vrijeme kad ćemo to izvršiti", kaže Ramušćak.

Rizik od nasilnih obračuna

Osumnjičenici, koji su policiji od prije poznati, završili su u istražnom zatvoru. Iz policije ističu da je upravo spoj trgovine drogom i ilegalno posjedovanje oružja, posebno opasan, jer povećava rizik od nasilnih obračuna u kriminalnom miljeu. "Što je više droge, to je više dilera, ako je više dilera, onda dolazi do međusobnih sukoba i u ovom slučaju možemo pretpostaviti da je to oružje pribavljeno iz tog razloga. Uvijek se moramo bojati i kolateralnih žrtava, to želimo svakako izbjeći", upozorava Vrđuka.

Zapljene droge policiji nisu rijetkost. Od početka godine bilo ih je već oko 170 na ovom području, a u prošloj cijeloj gotovo 340. No, prvi put uz drogu pronađeno je i oružje zbog čega ovaj slučaj smatraju jednim od ozbiljnijih.