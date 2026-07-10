Užas tijekom intervencije na Ugljanu! Stigli zbog nasilja u obitelji, na kraju teško ranjena policajka

U četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati policija je zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju na Ugljanu, u mjestu Kali.

Odmah nakon dojave na mjesto događaja upućeni su policajci, gdje je tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac oštrim predmetom ozlijedio policajku.

Policijska službenica prevezena je u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći. Teško je ozlijeđena te je zadržana na bolničkom liječenju.

Osumnjičeni muškarac uz uporabu sredstava prisile uhićen je i priveden u prostorije policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, objavili su iz PU zadarske.

Portal 057info neslužbeno doznaje da se radi o starijoj muškoj osobi koja je dočekala policiju s nožem.