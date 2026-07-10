FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMILI DOGAĐAJ /

Užas tijekom intervencije na Ugljanu! Stigli zbog nasilja u obitelji, na kraju teško ranjena policajka

Užas tijekom intervencije na Ugljanu! Stigli zbog nasilja u obitelji, na kraju teško ranjena policajka
×
Foto: Ilustracija: Slavko Midzor/PIXSELL

Osumnjičeni muškarac uz uporabu sredstava prisile uhićen je i priveden u prostorije policije

10.7.2026.
12:06
danas.hr
Ilustracija: Slavko Midzor/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati policija je zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju na Ugljanu, u mjestu Kali.

Odmah nakon dojave na mjesto događaja upućeni su policajci, gdje je tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac oštrim predmetom ozlijedio policajku. 

Policijska službenica prevezena je u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći. Teško je ozlijeđena te je zadržana na bolničkom liječenju.

Osumnjičeni muškarac uz uporabu sredstava prisile uhićen je i priveden u prostorije policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, objavili su iz PU zadarske.

Portal 057info neslužbeno doznaje da se radi o starijoj muškoj osobi koja je dočekala policiju s nožem.

 

 

UgljanPolicajkaRanjena PolicajkaKali
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike