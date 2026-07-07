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Mladi diler (18) uhićen na ulici: Nećete vjerovati gdje je sakrio drogu od policije

Mladi diler (18) uhićen na ulici: Nećete vjerovati gdje je sakrio drogu od policije
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Foto: ilustracija: Marko Lukunic/PIXSELL

Kod njega su policajci pronašli i 92.55 grama marihuane, 62.3 grama hašiša, digitalnu vagu i nekoliko stotina eura, za koje se sumnja da potječu od počinjenja kaznena djela

7.7.2026.
14:10
Erik Sečić
ilustracija: Marko Lukunic/PIXSELL
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Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad tinejdžerom (18) kojim je utvrdila da je u ponedjeljak poslijepodne u Bujama počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Uhitili su ga oko 13.15 sati u Ulici Školski brijeg, zato što je, čim je spazio policiju, u kameni zid sakrio hašiš i digitalnu vagu, a potom pokušao pobjeći s lica mjesta.

Pronašli mu drogu i keš 

Kod njega su policajci pronašli i 92.55 grama marihuane, 62.3 grama hašiša, digitalnu vagu i nekoliko stotina eura, za koje se sumnja da potječu od počinjenja kaznena djela.

Sve to su mu oduzeli, a s obzirom na to da su utvrdili kako postoji sumnja da je preprodavao drogu, protiv njega se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava u redovnom postupku.

 
DrogaIstraPolicijaHašiš
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