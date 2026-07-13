Hrvati otkrili što očekuju od Slavena Bilića: Može li ispuniti velika očekivanja?

Slaven Bilić i službeno je predstavljen kao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Bilića je podržala Stručna komisija HNS-a, a njegovo imenovanje na sjednici je potvrdio i Izvršni odbor HNS-a nakon čega je održana konferencija za medije.

Na klupi Hrvatske Bilić je već bio od 2006. do 2012. Vodio je reprezentaciju na dva velika natjecanja, uključujući Euro 2008. gdje je momčad stigla do četvrtfinala. Sada će naslijediti izbornika Zlatka Dalića, koji se povukao nakon 9 godina.

Očekivanja od Slavena Bilića

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Što očekujete od novog izbornika?"

Brojni su komentari, evo ih nekoliko:

"Očekujem slične rezultate kao i kad je izbornik bio Zlatko Dalić", piše Ante Djuzel.

"Da napravi polako novu repku i da napokon igramo dobar, gledljivi nogomet!", Ivica Fran.

"Neka se bavi samo uspjehom reprezentacije, a ne politikom, braniteljima, crkvom. Političara imamo previše, a uspjeha premalo", Željko Panić.

"Dobar je čovjek, zna posao, vjerujem da će napraviti dobar rezultat, naravno uz to ide komad sreće", Ivan Božinović.

"Da napokon napravi smjenu generacija i da napokon počnemo igrati brži i ljepši nogomet", Dejan Relić.

"Više bavljenja nogometom, manje priče o privatnosti", poručila je Arijana Letić.

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