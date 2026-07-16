Olmov otac za RTL Danas: 'Hrvatska je dio nas! Podržite Danija u finalu, to mu puno znači'

U redovima Španjolske dominira Barcelonin Dani Olmo koji se nogometno formirao upravo u Hrvatskoj za koju i sam kaže da je njegova druga domovina. Od jednog od najvećih talenata Barcelonine La Masije preko Dinama o kojem i danas govori u superlativima, do najveće utakmice karijere - za RTL govori njegov otac Miguel Olmo, ali i bivši trener Modrih Nenad Bjelica.

Trenutak koji je promijenio sve... Kad mu je Bjelica rekao da ide u reprezentaciju.

"Ja sam Dani i ja igrati u Dinamu...", ovako je zvučala njegova prva rečenica na hrvatskom jeziku koji danas tečno govori.

U Dinamo ga je doveo menadžer Andy Bara. U plavom dresu nastupio je 124 puta i upisao 34 pogotka i prometnuo se od jednog od ključnih igrača. Velik utjecaj na njegov razvoj imao je tadašnji trener Modrih Nenad Bjelica.

"Pa on je sjajan dečko, prvenstveno sjajan dečko, jedan dečko s kojim je u biti vrlo lagano raditi i kad bi se pojavio nekakav problemčić i kad ti to njemu trebaš iskomunicirati. On to prihvati kao savjet, ne kao kritiku. Najbolji igrač kojeg sam trenirao. Iako, trenirao sam neke velikane tipa Bonucci ili Mareka Hamšik u Trabzonsporu. Puno, puno velikih igrača, međutim, on je sigurno igrač koji je u vrhu. Gvardiola sam trenirao, ali mislim da je Dani vrh i to pokazuje. Stvarno jedna jedna kategorija više u odnosu na druge."

U siječnju 2020. postao je jedan od najskupljih izlaznih transfera Dinama kada je potpisao za njemački Red Bull Leipzig. Nakon četiri godine vratio se kući u Barcelonu, ali je ostao miljenik navijača Dinama kojeg i danas od milja zovu Olmić.

Bjelica: 'Dani je najbolji'

"Tako sam ponosan što oni mene žele, od prvog dana, ja volim vas."

Koliko mu je i ova zemlja donijela, potvrđuje i njegov otac.

"Hrvatska je oduvijek bila jako važan dio naših života i u srcu nosimo ljubav i podršku svih Hrvata."

Velika podrška mu je i bivši suigrač iz Dinama, Lovro Majer.

A očekivanja od nedjeljnog finala su velika.

"Pa dobro i još fali njegov gol. Očekujem da možda u finalu bude taj koji koji će odlučiti finale i da bude po mojim prognozama, da će Dani Olmo biti najbolji igrač Svjetskog prvenstva", rekao je Bjelica.

"Messi ili Mandžukić? Hahaha! Messi, Messi...", rekao je Olmo.

A upravo protiv njega će igrati u finalu Mundijala, u utakmici života.

"Pred Danijem je sada jedan jako važan trenutak. Uvijek ste ga podržavali, uvijek ste bili uz njega i uvijek ste ga prihvaćali kao jednoga od svojih. Molimo vas za svu vašu podršku i ljubav u ovom posljednjem koraku, jer smo itekako svjesni koliko to Daniju znači. Uz vašu podršku bit će mu puno lakše", rekao je Danijev otac pa poručio:

"Veliki pozdrav cijeloj Hrvatskoj i od srca vam hvala."