Deschamps nakon ispadanja prozvao suca, Collina mu odmah odgovorio: 'Naši suci su svjetska klasa'

Nakon što je Francuska porazom 2:0 od Španjolske ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva, dio pažnje usmjerio se na suđenje. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon utakmice izrazio je sumnju u to je li glavni sudac Iván Barton iz Salvadora bio dorastao vođenju jednog ovako važnog susreta.

Deschamps je pritom naglasio da ne želi umanjivati zasluženu pobjedu Španjolske, ali smatra da je bilo nekoliko spornih odluka koje su utjecale na tijek utakmice.

"Ako bilo što kažem, izgledat će kao da tražim opravdanje za poraz. No postavljam pitanje, je li ovaj sudac bio spreman suditi polufinale Svjetskog prvenstva? Nije riječ samo o dosuđenom kaznenom udarcu, bilo je još situacija koje su izazvale sumnju", izjavio je francuski izbornik.

Na njegove kritike vrlo brzo odgovorio je direktor FIFA-ina sudačkog odjela Pierluigi Collina, jedan od najpoznatijih sudaca u povijesti nogometa. Talijan je odlučno stao u obranu svojih kolega.

"Da, apsolutno. Naši suci su svjetska klasa", kratko je poručio Collina, odbacivši tvrdnje da Barton nije bio dorastao zadatku.

Ovo nije prvi put da Collina javno brani suce tijekom Svjetskog prvenstva. I ranije je reagirao na kritike pojedinih reprezentacija koje su nakon poraza izražavale nezadovoljstvo suđenjem.

Na travnjaku je Španjolska bila bolja momčad i pobjedom 2:0 osigurala drugo finale Svjetskog prvenstva u svojoj povijesti. Povela je pogotkom Mikela Oyarzabala iz kaznenog udarca, nakon što je Lamine Yamal izborio jedanaesterac, a konačnih 2:0 postavio je Pedro Porro.

Deschamps je nakon susreta priznao da njegova momčad nije odigrala na potrebnoj razini.

"Španjolska se odlično branila i zatvorila nam je gotovo sve prilaze golu. Uz to smo napravili previše tehničkih pogrešaka. Kada niste na svojoj uobičajenoj razini, vrlo je teško stvoriti ozbiljnije prilike protiv ovakvog protivnika", rekao je.

Francuska će tako u subotu igrati utakmicu za treće mjesto protiv Argentine, dok će se Španjolska u nedjelju boriti za naslov svjetskog prvaka protiv Engleske.