[KVIZ] Koliko dobro poznajete borbu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu?

Mislite da ste majstor nogometnog znanja i da vaš um pamti svaki detalj sa Svjetskih prvenstava? Vrijeme je da to i dokažete! Pripremili smo jedinstveni izazov koji će testirati vaše poznavanje takozvanih "utakmica za broncu", često nezaboravnih dvoboja za treće mjesto. Ponekad je pobjednik očit, ali često se iza naizgled jednostavnog pitanja krije neočekivani podatak ili zaboravljeni junak. Tko je osvojio prvu broncu?