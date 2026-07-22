FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOMBA /

Guardiola je sve bliže izborničkoj klupi! Savez se odriče višedesetljetnih pravila

Guardiola je sve bliže izborničkoj klupi! Savez se odriče višedesetljetnih pravila
×
Foto: Conor Molloy/imago sportfotodienst/Profimedia

'Napravljene su financijske iznimke, iznimke koje se, primjerice, mogu odnositi na ime koje ovih dana najviše odjekuje'

22.7.2026.
19:28
Sportski.net
Conor Molloy/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pep Guardiola na kraju je prošle sezone nakon 10 godina napustio Manchester City, a sada ga silno želi Talijanski nogometni savez koji traži novog izbornika za reprezentaciju.

U intervjuu za talijansku digitalnu sportsku platformu Cronache di Spogliatoio, predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, Giovanni Malagò je potvrdio da su vođeni razgovori sa Španjolcem, a potvrdio je i da će savez zbog njega promijeniti svoja pravila što se tiču financija.

"Napravljene su financijske iznimke, iznimke koje se, primjerice, mogu odnositi na ime koje ovih dana najviše odjekuje: Pepa Guardiolu”, rekao je Malagò. "Riječ je o iznimkama iz očitih razloga koje ovdje neću obrazlagati, no nije sigurno da će to na kraju i proći.”

Za ulogu talijanskog izbornika konkuriraju i Roberto Mancini, koji je prije pet godina predvodio Italiju do naslova europskog prvaka, te bivši vezni igrač Andrea Pirlo, koji vodi Dubai United. Na pitanje jesu li Guardiola, Mancini i Pirlo jedini kandidati, Malagò je odgovorio: "Apsolutno ne. Razmišljamo o određenom profilu, a ta se imena svakako uklapaju u tu kategoriju.”

Talijansku reprezentaciju samo dva puta u povijesti je vodio izbornik koji nije Talijan, a posljednji put u 1950-ima kada je na čelu reprezentacije bio Argentinac Helenio Herrera, a i on je bio suizbornik s Talijanom Ferruccijem Valcareggijem. 

Guardioli u prilog ide i to što odlično govori talijanski. Iako nikada nije trenirao u Italiji, igrao je od 2001. do 2003. za Bresciju i Romu

Talijanska Nogometna ReprezentacijaTalijanski Nogometni SavezPep Guardiola
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike