Guardiola je sve bliže izborničkoj klupi! Savez se odriče višedesetljetnih pravila
'Napravljene su financijske iznimke, iznimke koje se, primjerice, mogu odnositi na ime koje ovih dana najviše odjekuje'
Pep Guardiola na kraju je prošle sezone nakon 10 godina napustio Manchester City, a sada ga silno želi Talijanski nogometni savez koji traži novog izbornika za reprezentaciju.
U intervjuu za talijansku digitalnu sportsku platformu Cronache di Spogliatoio, predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, Giovanni Malagò je potvrdio da su vođeni razgovori sa Španjolcem, a potvrdio je i da će savez zbog njega promijeniti svoja pravila što se tiču financija.
"Napravljene su financijske iznimke, iznimke koje se, primjerice, mogu odnositi na ime koje ovih dana najviše odjekuje: Pepa Guardiolu”, rekao je Malagò. "Riječ je o iznimkama iz očitih razloga koje ovdje neću obrazlagati, no nije sigurno da će to na kraju i proći.”
Za ulogu talijanskog izbornika konkuriraju i Roberto Mancini, koji je prije pet godina predvodio Italiju do naslova europskog prvaka, te bivši vezni igrač Andrea Pirlo, koji vodi Dubai United. Na pitanje jesu li Guardiola, Mancini i Pirlo jedini kandidati, Malagò je odgovorio: "Apsolutno ne. Razmišljamo o određenom profilu, a ta se imena svakako uklapaju u tu kategoriju.”
Talijansku reprezentaciju samo dva puta u povijesti je vodio izbornik koji nije Talijan, a posljednji put u 1950-ima kada je na čelu reprezentacije bio Argentinac Helenio Herrera, a i on je bio suizbornik s Talijanom Ferruccijem Valcareggijem.
Guardioli u prilog ide i to što odlično govori talijanski. Iako nikada nije trenirao u Italiji, igrao je od 2001. do 2003. za Bresciju i Romu.