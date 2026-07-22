Guardiola je sve bliže izborničkoj klupi! Savez se odriče višedesetljetnih pravila

Pep Guardiola na kraju je prošle sezone nakon 10 godina napustio Manchester City, a sada ga silno želi Talijanski nogometni savez koji traži novog izbornika za reprezentaciju.

U intervjuu za talijansku digitalnu sportsku platformu Cronache di Spogliatoio, predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, Giovanni Malagò je potvrdio da su vođeni razgovori sa Španjolcem, a potvrdio je i da će savez zbog njega promijeniti svoja pravila što se tiču financija.

"Napravljene su financijske iznimke, iznimke koje se, primjerice, mogu odnositi na ime koje ovih dana najviše odjekuje: Pepa Guardiolu”, rekao je Malagò. "Riječ je o iznimkama iz očitih razloga koje ovdje neću obrazlagati, no nije sigurno da će to na kraju i proći.”

Za ulogu talijanskog izbornika konkuriraju i Roberto Mancini, koji je prije pet godina predvodio Italiju do naslova europskog prvaka, te bivši vezni igrač Andrea Pirlo, koji vodi Dubai United. Na pitanje jesu li Guardiola, Mancini i Pirlo jedini kandidati, Malagò je odgovorio: "Apsolutno ne. Razmišljamo o određenom profilu, a ta se imena svakako uklapaju u tu kategoriju.”

Talijansku reprezentaciju samo dva puta u povijesti je vodio izbornik koji nije Talijan, a posljednji put u 1950-ima kada je na čelu reprezentacije bio Argentinac Helenio Herrera, a i on je bio suizbornik s Talijanom Ferruccijem Valcareggijem.

Guardioli u prilog ide i to što odlično govori talijanski. Iako nikada nije trenirao u Italiji, igrao je od 2001. do 2003. za Bresciju i Romu.