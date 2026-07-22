Novi početak za nekoć najvećeg engleskog talenta: 'Posvećivanje moje budućnosti Cityju znači mi sve'

Veznjak Manchester Cityja Phil Foden potpisao je novi četverogodišnji ugovor koji će ga zadržati u klubu do 2030. godine.

Prethodni ugovor 26-godišnjaka trebao je isteći sljedećeg ljeta, ali odlučio je produžiti svoj boravak pod novim glavnim trenerom Enzom Marescom.

Foden je debitirao u prvoj momčadi kao 17-godišnjak zahvaljujući bivšem treneru Pepu Guardioli, a za City je odigrao 369 utakmica, osvojivši šest naslova Premier lige, jednu Ligu prvaka i dva FA kupa.

U svibnju je izostavljen iz engleske reprezentacije Thomasa Tuchela za Svjetsko prvenstvo nakon nedosljedne sezone u kojoj je nastupio samo 23 puta u Premier ligi.

Foden kaže da "jedva čeka" ponovno raditi s Marescom, a Talijan je bio pomoćnik Guardioli tijekom sezone 2022.-23. kojom je City osvojio Treble.

We're delighted to announce that Phil Foden has extended his contract at City until 2030 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 22, 2026

"Posvećivanje moje budućnosti Cityju znači mi sve. Igranje za ovaj klub je sve što sam ikada želio i uvijek mi je čast nositi dres. Nije mi promaklo što sam imao sreću biti dio povijesnog razdoblja s toliko osvojenih naslova, ali mi stvarno gledamo u budućnost i pokušavamo osvojiti još više. Jedva čekam ponovno raditi s Enzom. Bio je briljantan tijekom sezone Treblea – netko koga su svi igrači poštovali i s kim su voljeli raditi", rekao je Foden.

Najtrofejniji igrač Cityja uz Johna Stonesa i Bernarda Silvu, cijelu je karijeru u Cityju odigrao pod Guardiolom, koji je u svibnju završio svoju desetogodišnju karijeru u klubu s najviše nagrada.

Foden je postavio visoku ljestvicu svojim nastupima godinu dana nakon sezone u kojoj je City osvojio Treble, postigavši ​​rekordnih 27 golova i 12 asistencija.

Sljedeće dvije sezone bile su manje produktivne, a Fodenova uloga u momčadi Cityja promijenila se. Prošle sezone, brzi igrači Jeremyja Dokua i Antoinea Semenyoa doveli su napadača Erlinga Haalanda na krilu, dok je Rayan Cherki često bio preferiran kao kreator igre u ofenzivnoj ulozi veznog reda.

To je značilo da je Foden povremeno djelovao dublje, ograničavajući njegovu sposobnost zabijanja i dodavanja ubojitih dodavanja.

10 - Phil Foden is one of only three Premier League players to have scored 10+ goals in all competitions in each of the last six seasons, along with Mohamed Salah and Ollie Watkins.



Consistency. https://t.co/8ij4NkMceG pic.twitter.com/f2UkA6bbYc — OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2026

Prošle sezone Foden je postigao sedam golova i pet puta asistirao u 33 utakmice Premier lige, dok je prethodne sezone postigao sedam golova i dva puta asistirao u 28 utakmica u najvišoj ligi.

Nakon što je izostavljen iz Udruga profesionalnih nogometaša (PFA) izjavila je da je Foden bio "žrtva" pretrpanog rasporeda nogometnih utakmica Tuchelove momčadi za Svjetsko prvenstvo ovog ljeta, dodajući da "nije verzija kakvu smo vidjeli prije dvije godine".

Nema sumnje kako je ovo svojevrsni novi početak za Fodena koji tek sad ulazi u njabolje nogometne godine, a na privatnom planu već ima troje djece s dugogodišnjom partnericom Rebeccom Cooke: sin Ronnie rođen 2019. godine, kći True rođena 2021. godine i treće dijete rođeno u lipnju 2024. godine.