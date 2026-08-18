Nesreća na A1 usporila promet prema Zagrebu, kolone se stvaraju na više autocesta

U tunelu Grič na autocesti A1 dogodila se prometa nesreća zbog čega je došlo do zastoja u prometu, izvještava jutros HAK. Vozi se jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, a vozačima se savjetuje dodatan oprez.

Problemi u prometu bilježe se i na drugim važnim pravcima prema Zagrebu. Na A2 Zagreb – Macelj, kod čvora Zagreb zapad, u smjeru Zagreba stvorila se kolona duga oko dva kilometra.

Ni na A3 nije bez zastoja. Zbog radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko promet povremeno usporava u oba smjera, pa se vozačima preporučuje da računaju na dulje vrijeme putovanja.

Usporeno se vozi i na A4 Goričan – Zagreb. Između čvorova Popovec i Zagreb istok prema Zagrebu promet se odvija u koloni.

Magla dodatno otežava vožnju

Osim pojačanog prometa i radova, vozačima jutros probleme stvaraju i vremenski uvjeti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, dok je u unutrašnjosti zbog magle smanjena vidljivost.

HAK stoga upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, drže dovoljan razmak i budu posebno oprezni na dionicama na kojima su u tijeku radovi ili su već zabilježena usporavanja.