Drama se nastavlja: Pirlo otpao, Maldini prijeti odlaskom, a problem rješavaju legende Juventusa?

Drama koju posljednjih dana gledamo u talijanskom nogometnom savezu ima radnju kakve se ne bi posramile ni najgledanije meksičke sapunice.

Naime, nakon što je Andrea Pirlo ispao iz utrke za izbornika Azzurra, s mjesta tehničkog direktora bi nakon samo tri tjedna mogao otići Paolo Maldini. Legendarni branič Milana vidio je Pirla kao prvog i jedinog kandidata nakon što su Italiju odbili Carlo Ancelotti i Pep Guardiola, a njegovo micanje s liste "poželjnih" stvorilo je pravi raskol.

Predsjednik Saveza Giovanni Malagò ne može prijeći preko "ruske veze" Pirla, smatrajući kako reprezentacija nije klub, već institucija te da ima drukčije odgovornosti, piše Gazzetta dello Sport.

Maldini pak smatra da je veto na Pirla znak manjka povjerenja i kako je ruska afera samo izlika. Legendarni branič također smatra kako je ugrožena autonomija odlučivanja koja mu je bila zajamčena tijekom vrlo dugih pregovora koji su 11. srpnja završili konačnim "da", pa je zbog svega čak spreman dati ostavku koju bi Malagò najvjerojatnije prihvatio.

Zamjena? Legenda s dvije diplome

A ako se ona uistinu dogodi, znamo i tko bi trebao zamijeniti Maldinija. To bi trebao biti legendarni branič Juventusa – Giorgio Chiellini. Bivši stoper trenutno radi u Juventusu, a prednost mu je i diploma zbog koje ima više teorijskog znanja koje zahtijeva funkcija tehničkog direktora.

Kada bi nekadašnji stoper zaista preuzeo funkciju, to bi bio poguranac i za drugu legendu torinskog kluba jer bi se na listu za izbornika opet vratio čovjek koji je spreman preuzeti tu ulogu – Antonio Conte.

Iako veoma uspješan, Conteovo ime čak nije ni ušlo u završni izbor jer bi se nogomet koji je Maldini opisao na konferenciji razlikovao od onoga bivšeg trenera Napolija, navodi Gazzetta. No, s obzirom na to da je početak Lige nacija za manje od dva mjeseca, 25. rujna u Rimu protiv Belgije, nema vremena za gubljenje, pa bi novi tehnički direktor mogao značiti starog izbornika.

Osim Contea također se spominje mogući povratak Roberta Mancinija, no i on ovisi o tome da li će Maldini ostati u fotelji.