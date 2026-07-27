Velike vijesti za Joška Gvardiola i njegovu budućnost
. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola
Joško Gvardiol ostat će u Manchester Cityju! Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako će Joško Gvardiol danas potpisati novi ugovor s Građanima koji će ga vezati do 2031.
Romano javlja kako će Gvardiol dobiti i pozamašnu povišicu. Po trenutnom ugovoru njegova tjedna plaća u Manchester Cityju je iznosila 200 tisuća funti, a sada ga čeka povišica u još nepoznatom iznosu. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola, ali Joško je zadovoljan u Manchesteru i ovaj novi ugovor to i dokazuje.
🚨🩵 Josko Gvardiol will complete all formal steps today including media stuff with Manchester City to unveil his new contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
The agreement done since June will be valid until summer 2031 with a salary increase. pic.twitter.com/X0bxjfNyoJ
Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a bilo je izvjesno da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga. U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede.
S Hrvatskom je imao razočaravajuće Svjetsko prvenstvo na kojem nije briljirao, ali ove sezone se očekuje povratak u pravu formu nakon što je ozljeda obilježila prošlu.