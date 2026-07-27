Velike vijesti za Joška Gvardiola i njegovu budućnost

Joško Gvardiol ostat će u Manchester Cityju! Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako će Joško Gvardiol danas potpisati novi ugovor s Građanima koji će ga vezati do 2031.

Romano javlja kako će Gvardiol dobiti i pozamašnu povišicu. Po trenutnom ugovoru njegova tjedna plaća u Manchester Cityju je iznosila 200 tisuća funti, a sada ga čeka povišica u još nepoznatom iznosu. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola, ali Joško je zadovoljan u Manchesteru i ovaj novi ugovor to i dokazuje.

🚨🩵 Josko Gvardiol will complete all formal steps today including media stuff with Manchester City to unveil his new contract.



The agreement done since June will be valid until summer 2031 with a salary increase. pic.twitter.com/X0bxjfNyoJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a bilo je izvjesno da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga. U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede.

S Hrvatskom je imao razočaravajuće Svjetsko prvenstvo na kojem nije briljirao, ali ove sezone se očekuje povratak u pravu formu nakon što je ozljeda obilježila prošlu.