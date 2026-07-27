FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INSAJDER OTKRIO /

Velike vijesti za Joška Gvardiola i njegovu budućnost

Velike vijesti za Joška Gvardiola i njegovu budućnost
×
Foto: Karl Vallantine/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola

27.7.2026.
10:19
Sportski.net
Karl Vallantine/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Joško Gvardiol ostat će u Manchester Cityju! Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako će Joško Gvardiol danas potpisati novi ugovor s Građanima koji će ga vezati do 2031.

Romano javlja kako će Gvardiol dobiti i pozamašnu povišicu. Po trenutnom ugovoru njegova tjedna plaća u Manchester Cityju je iznosila 200 tisuća funti, a sada ga čeka povišica u još nepoznatom iznosu. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida za Gvardiola, ali Joško je zadovoljan u Manchesteru i ovaj novi ugovor to i dokazuje. 

 

 

Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a bilo je izvjesno da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga. U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede. 

S Hrvatskom je imao razočaravajuće Svjetsko prvenstvo na kojem nije briljirao, ali ove sezone se očekuje povratak u pravu formu nakon što je ozljeda obilježila prošlu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike