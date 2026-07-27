Vinčić odlazi u mirovinu: Sudio je najveće utakmice, ali obilježio ga je i skandal

Slavko Vinčić odlazi u sudačku mirovinu! Slovenski sudac prije tjedan dana je sudio finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine. Bila je to kruna Vinčićeve karijere i ujedno njegova posljednja utakmica.

"Tjedan dana nakon finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Slavko Vinčić službeno je zaključio svoju povijesnu sudačku karijeru na samom vrhu tog sporta. Ovaj Mariborčanin postao je prvi slovenski glavni sudac koji je sudio finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine u East Rutherfordu, čime je učvrstio svoj status jednog od najvećih sudaca u povijesti. Kao krunu svoje oproštajne sezone, Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasio ga je najboljim sucem Svjetskog prvenstva, a u Italiji je primio i prestižnu nagradu 'Giulio Campanati'", objavio je Slovenski nogometni savez.

Vinčić je rođen u Mariboru 25.11.1979., a na međunarodnoj listi nogometnih sudaca je bio od 2010. godine. Prva veća međunarodna utakmica mu je bila šesnaestina finala Europske lige između Guingampa i Dinama Kijeva 2015. U Ligi prvaka je debitirao godinu kasnije. Sudio je na Euru 2020. i 2024. te Svjetskom prvenstvu 2022. i 2026.

2022. je sudio finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa. Dvije godine kasnije bio je i glavni sudaca na finalu Lige prvaka između Real Madrida i Borussije Dortmund. Osim sjajnih uspjeha u karijeri u kojoj je sudio najveće nogometne utakmice, obilježio ga je i jedan skandal.

2020. je policija u Bosni i Hercegovini uhitila 16 osoba u raciji provedenoj u okolici Bijeljine, među kojima je i jedna srbijanska starleta, a pritom je zaplijenjeno najmanje deset pištolja te kokain. Uhićeno je 15 muškaraca te jedna ženska osoba, a to je bila Tijana Maksimović iz Rume u Srbiji, koja se na estradi predstavlja imenom Tijana Ajfon.

Tijekom pretrage policajci su pronašli deset pištolja,14 paketića kokaina, devet tableta medicinske droge, tri pancirna prsluka te oko deset tisuća eura u različitim valutama. Među uhićenima je bio i sudac Slavko Vinčić koji je navodno bio samo gost na zabavi i nije imao veze ni s kakvim kriminalnim radnjama.